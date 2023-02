Napoli: spallata al campionato. Che spettacolo la L84 di Paniccia!

Nuova spallata alla Serie A di futsal. Il Napoli Futsal non sfonda per tre quarti gara nella sfida casalinga contro il 360GG Monastir, ma alla fine stappa l’incontro con Borruto, segna altri due gol in altrettanti minuti con Fortino (su rigore) e capitan Perugino, vince 3-1 (inutile a giochi fatti la rete dello spagnolo Dani Martin) e porta a +8 il suo vantaggio sull’Olimpus Roma. Trasferta amara per i Blues di D’Orto, battuti dalla rivelazione di questa stagione, la L84 finalista (insieme al San Giuseppe) di Coppa Divisione.