FantaPescara: vittoria e vetta. Show in tv: Kick Off, 8-6 alla Lazio

COPPARI-BORGES, UN DINAMICO DUO

Al PalaPansini ci pensa un’epica Alessia Guidotti a rompere l’equilibrio siglando il vantaggio con cui si va al riposo, le neroverdi reagiscono subito pervenendo al pareggio, in apertura di ripresa, con la solita Renatinha. Ma il Pescara c’è, e si vede: compie lo strappo decisivo con il parziale di 2-0 firmato da Ludovica Coppari e Bruna Borges. La fase difensiva di Dudu Morgado rasenta la perfezione, Diana Santos riapre i giochi, senza che però il Bitonto trovi la rete del pareggio. Finisce 3-2: vittoria, sorpasso e vetta (+2) per un Pescara da urlo.

SUCCESSI PIU' SOFFERTI DEL PREVISTO

TikiTaka Francavilla e Città di Falconara, dal canto loro, non sbagliano nei rispettivi incontri, avvicinandosi al secondo posto: una è sempre avanti contro il Rovigo Orange ma viene ripresa tre volte riuscendo a spuntarla 4-3 grazie alla rete di Deborah Vanin a 2’43” dal suono della sirena, l’altra è addirittura sotto all’intervallo contro il Molfetta Femminile per la rete di Bruninha ma ribalta tutto nel secondo tempo con Rozo, Taty e Pato Dal'Maz. Spettacolo, divertimento e gol a grappoli (addirittura quattordici) nello SkyMatch della Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme. Il Kick Off vola 3-1 all’intervallo, ma nella ripresa succede di tutto: la Lazio riporta il risultato in parità con Grieco e Beita, botta e risposta Da Costa-Beita, poi il parziale di 3-0 griffato da Bortolini, Stegius e Vanelli, decisivo per il successo delle All Black. Grieco è l’ultima capitolina ad arrendersi, ma finisce 8-6 per il Kick Off. Negli altri incontri preziosissimo 3-0, in chiave salvezza, dell’Irpinia al Pelletterie, che proietta le campane a un solo punto dalla salvezza diretta. Lo Statte alimenta la fiammella di sperare di tornare in corsa per i playout, regolando 2-0 una Vis Fondi aritmeticamente in Serie A2 Femminile. Pari e patta (2-2) fra Audace Verona e VIP.

PLAYOUT, E' BAGARRE!

Questi i risultati della 25esima giornata: Irpinia-Pelletterie 3-0, Vis Fondi-Italcave Real Statte 0-2, Audace Verona-VIP 2-2, Bitonto-Pescara Femminile 2-3, Città di Falconara-Femminile Molfetta 3-1, TikiTaka Francavilla-Rovigo Orange 4-3, Kick Off-Lazio 8-6. Classifica: Pescara Femminile 55, Bitonto 53, TikiTaka Francavilla 51, Città di Falconara 50, Kick Off 39, Lazio 31, Audace Verona e Pelletterie 25, Orange Rovigo e VIP 21, Irpinia 20, Femminile Molfetta 18, Italcave Real Statte 10, Vis Fondi 1.