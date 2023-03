Pescara-Bitonto: botta e risposta. Cinquina Città di Falconara

Ricomincio da me. Il Bitonto trasforma la delusione per lo scontro al vertice perso, che è costato il primato, in rabbia agonistica: sbanca Rovigo e si rimette a caccia della battistrada Pescara, ok 6-1 nell’anticipo della 22esima giornata di regular season con il Pelletterie. In terra rodigina, le ragazze di Marzuoli sbrigano la pratica nei primi 10’: Castagnaro, Mansueto e Renatinha spianano la strada, il Bitonto vola prima 3-0 poi 4-1 all’intervallo, per chiudere con un eloquente 8-2, riportandosi a due lunghezze dalla vetta.

DAL'MAZ SI PORTA A CASA IL PALLONE

Negli altri incontri della Serie A Puro Bio, aspettando Italcave Real Statte-TikiTaka Francavilla (si recupera il 23 marzo, alle 19), bene il Città di Falconara, corsaro 5-2 a San Donato Milanese: la protagonista è Pato Dal’Maz, che si porta a casa il pallone per il suo hat trick col Kick Off. In coda punti di platino per il Molfetta: col decisivo 3-2 di Yleania Caballero a metà ripresa, il roster di Diego Iessi piega 3-2 l’Irpinia, sorpassandola in classifica. In chiave salvezza diretta, prezioso successo per la VIP, 6-4 alla già retrocessa Vis Fondi.

LE PRIME TRE IN CINQUE PUNTI

Questi i risultati della 22esima giornata di regular season della Serie A Puro Bio: Lazio-Audace Verona 4-3, Pescara Femminile-Pelletterie 6-1, VIP-Vis Fondi 6-4, Femminile Molfetta-Irpinia 3-2, Kick Off-Città di Falconara 2-5, Rovigo Orange-Bitonto 2-8, Italcave Real Statte-TikiTaka Francavilla 22/03, ore 19. Classifica: Pescara Femminile 58, Bitonto 56, Città di Falconara 53, TikiTaka Francavilla 51, Kick Off 39, Lazio 34, Audace Verona e Pelletterie 25, VIP 24, Rovigo Orange e Femminile Molfetta 21, Irpinia 20, Italcave Real Statte 10, Vis Fondi 1.

FINAL FOUR A SAN RUVO: TRIONFO SALA E ROMA C5

Sporting Sala Consilina profeta in patria. La lanciata capolista del girone C di Serie A2 pregusta il double. Aspettando la promozione, il roster di Oliva supera 2-1 ai supplementari il Lido di Ostia in finale, conquistando la Coppa Italia di categoria. Match bellissimo a San Rufo, aperto da una punizione di Brunelli, che beffa Di Ponto. I lidensi rispondono nella ripresa con un tap-in vincente di Taloni, su corta respinta di un ottimo Marchesano. Extra time ricco di occasioni: decisivo il tiro libero realizzato da Brunelli. In Under 19 solita storia: da quattro edizioni a questa parte, la Coppa Italia do categoria è un affare capitolino. Dopo il bis dell’History Roma 3Z, la Roma C5 torna a fregiarsi di quella coccarda tricolore conquistata già nel 2018-19. A San Rufo la squadra di Emanuele Di Vittorio mostra i muscoli in finale alla rivelazione Villaurea, già in Final Eight nella passata stagione. Doppio Nicocelli e Ficara, Regini, Lavrendi e Cantelli griffano un eloquente 7-1 ai siciliani.