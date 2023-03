Came Dosson, niente contro sorpasso. Pari anche per la L84

La 24esima giornata di Serie A New Energy prosegue con il suo ciapa no, il gioco del traversone a cui stanno partecipando le big del futsal italiano. Dopo le sconfitte rumorose delle capolista Napoli e Feldi Eboli, chi contro il Sandro Abate nel derby di Avellino chi in casa con la mina vagante Pescara, arrivano due pari che confermano il trend.

PARI E PATTE

Il Came Dosson non contro-sorpassa il Pescara, mancando il ritorno al terzo posto con il pari casalingo contro il Real San Giuseppe, passato in vantaggio con Galletto: Juan Fran risponde subito, ma dopo il botta e risposta del primo tempo non si segna più. Pari anche a Padova, dove Cuzzolino con il suo 3-2 illude il roster di Paniccia, ma un autogol di Vidal permette al Petrarca di guadagnare un punto importante in ottica salvezza diretta.

ARRIVEDERCI MELILLI

Ingarbugliata anche la corsa alla salvezza, dalla quale sembra allontanarsi il Ciampino Aniene. Che sfrutta al massimo l’impegno di con il fanalino di coda Melilli per vincere 9-3 e portarsi a +6 sulla zona playout, un risultato che per i siracusani vuol dire retrocessione aritmetica. Il 360GG Monastir, invece, nutre ancora possibilità grazie al 5-3 di ripresa a una Nuova Comauto Pistoria con un piede e mezzo in A2.

SKYMATCH TUTTO LAZIALE

Questi i risultati della 24esima giornata di Serie A New Energy: Feldi Eboli-Futsal Pescara 4-6, Italservice Pesaro-Meta 1-2, Sandro Abate Avellino-Napoli Fusal 6-4, Città di Melilli-Ciampino Aniene 3-9, 360GG Monasti-Nuova Comauto Pistoia 5-3, Petrarca-L84 3-3, Came Dosson-Real San Giuseppe 1-1, Olimpus Rona-Fortitudo Pomezia 19-3 (ore 20.45, Sky Sport). Classifica: Napoli Futsal e Feldi Eboli 49, Futsal Pescara 46, Came Dosson 45, Olimpus Roma* 44, Sandro Abate Avellino 43, L84 38, Real San Giuseppe** 34, Meta Catania 32, Ciampino Aniene 31, Italservice Pesaro 26, Fortitudo Pomezia e Petrarca 25, 360GG Monastir 23, Nuova Comauto Pistoia 14**, Città di Melilli 4. *3 punti di penalizzazione, *un punto di penalizzazione.