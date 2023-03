Benvenuti al Sud: "Vedrete che Final Four di Coppa Italia a Napoli"

Napoli dà un caloroso benvenuto alla Coppa Italia per eccellenza del futsal nostrano, per la prima volta nella sua storia alle Falde del Vesuvio. I capitani di due semifinaliste della prossima Final Four, in programma al PalaVesuvio sabato 25 e domenica 26 marzo, sfilano in città fino al Diego Armando Maradona, presenziando la gara di calcio fra Italia e Inghilterra per Euro 2024, una delle iniziative in collaborazione con FIGC per promuovere l'evento sportivo.

ORGOGLIO NAPOLETANO

Nando Perugino fa gli onori di casa: "Il futsal campano ha dimostrato di essere in grande crescita - assicura il capitano del Napoli Futsal - vincere è il nostro obiettivo, anche se non sarà facile". In semifinale sfida ai campioni in carica dell'Italservice Pesaro: "Partita difficile, loro cercheranno di sfruttare ogni nostro errore, ma la Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi, non ci nascondiamo: stiamo lavorando duramente per vincere". Il Napoli Futsal gioca praticamente in casa, perché Cercola è a due passi dal PalaVesuvio: "I tifosi - conclude Perugino - dimostreranno a tutta Italia cosa vuol dire giocare a Napoli".

DA NAPOLI A EBOLI IL PASSO E' BREVE

"Sappiamo bene che per vincere la Coppa Italia dobbiamo eliminare il Real San Giuseppe, una squadra che finora ci ha battuto due volte, in campionato e in Coppa Divisione, ma è uno stimolo in più". Vincenzo Caponigro è pronto a sfatare due tabù. Già, non c'è solo da domare la bestia nera vesuviana. "Basta giocare solo finali - tuona il capitano delle Volpi di Salvo Samperi - il Napoli sarà anche favorito, ma la Coppa Italia è uno dei nostri grandi obiettivi e vogliamo portarla a Eboli".

BIGLIETTERIA E CLINIC

Intanto proseguono fra l'entusiasmo generale sia l’assegnazione dei tagliandi gratuiti per entrare al palazzetto (si viaggia sempre più verso il sold out al PalaVesuvio) sia per assistere al clinic di Max Bellarte e Fede Vidal (rispettivamente cittì Azzurro e della Spagna), in programma domenica alle 15, poco prima della finale. Nel primo caso, i ticket sono disponibili fino a esaurimento su www.futsalevents.it. Nel secondo bisognerà mandare una e-mail a calcio5@figc.it, affrettandosi però visto che sono state superate le duecento richieste.

IL PROGRAMMA - Sarà il derby campano fra Feldi Eboli-Real San Giuseppe ad aprire la manifestazione di Napoli: diretta su Sky Sport a partire dalle ore 18. A seguire (ore 21), sempre in tv, Italservice Pesaro-Napoli Futsal. La finale è prevista domenica, nuovamente alle ore 18, ancora in diretta su Sky Sport.