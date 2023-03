Festa Italfutsal a Policoro: l'Under 19 vola all'Europeo in Croazia

Aveva un solo risultato per volare all'Europeo Under 19 in programma a Porec, in Croazia, a settembre. Doveva vincere e lo ha fatto. La Nazionale Under 19 di Max Bellarte sconfigge la Turchia grazie alla doppietta di Perazzetta e le reti di Grosso e Bui: il 4-2 vale la certezza del primato nel girone 7 del Main Round delle Qualificazioni ad Euro 2023, ma soprattutto il pass per la fase finale.