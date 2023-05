Squadra di calcio a cinque vince 60-0: sospetti e polemiche in Portogallo

ROMA - Non è stata propriamente quella che si suol definire una vittoria di corto muso quella che ha consegnato al Macao il titolo locale di calcio a cinque nel distretto di Santarem, in Portogallo: 60-0 al Benavente. Un risultato che già di per sé può bastare per sobbalzare sulla sedia, ma ci sono dettagli che rendono il sobbalzo ben più deciso. Alla vigilia dell'ultima giornata, infatti, il Macao era appaiato in classifica con il Vitoria Santarem. Ma erano i secondi a essere favoriti per il titolo. Il motivo? La differenza reti, che vedeva il Vitoria era nettamente in vantaggio, trovandosi a +64, rispetto ai "soli" +31 del Macao. Insomma, il titolo sembrava blindato per il Vitoria Santarem, che all'ultima giornata il suo l'ha fatto, battendo il Gruder con un normale 7-5 e portandosi a quota 49 punti e +66 di differenza reti. Ma il Macao ha saputo fare ben di meglio, andando a segno 60 volte, chiudendo a pari punti con gli avversari, ma con +91 nel bilancio reti fatte/subite. Ed è proprio per questo che il risultato decisamente eccessivo non ha mancato di destare sospetti e polemiche in Portogallo.