Serie A Femminile, Pescara e Bitonto a braccetto nei playoff scudetto

La lunga mano della regular season. Vincono tutte e quattro le teste di serie in gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto . Pescara e Bitonto, Città di Falconara e TikiTaka Francavilla fanno valere il trend della stagione avvicinandosi subito alle semifinali.

CLEAN SHEET E OTTOVOLANTE



Il Pescara passa in terra toscana con il suo proverbiale clean sheet, marchio di fabbrica della reginetta abruzzese di regular season. Ai gol ci pensano Jessika Manieri nel primo tempo, Belli e Boutimah (doppietta) nella ripresa. Lucileia (tripletta) spinge le neo campionesse pugliesi di Coppa Italia del Bitonto nel 5-2 di Lupari contro la VIP. Rozo e Ferrara il dinamico duo di un Città di Falconara ok 8-3 a Fiano Romano contro la Lazio, Tampa e Bettioli la "dupla" terribile del TikiTaka Francavilla, corsara 5-2 a San Donato Milanese contro il Kick Off.

PLAYOUT, SALVEZZA TUTTA DA DECIDERE

Nell'andata dei playout, un gol di capitan Braccia permette all'Irpinia di Mardente di piegare l'Audace Verona. L'1-0 delle campane rinvia il dicorso legato alla salvezza alla prossima settimana. Questo il quadro dei playoff di Serie A Puro Bio:

SERIE A PURO BIO – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 07/05 (gara-2 12/05, ev. gara-3 14/05)

1) PELLETTERIE-PESCARA FEMMINILE 0-4

2) KICK OFF-TIKITAKA FRANCAVILLA 2-5

3) LAZIO-CITTÀ DI FALCONARA 3-8

4) VIP-BITONTO 2-5

SEMIFINALI (gara-1 21/05, gara-2 26/05, ev. gara-3 28/05)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 04/06, gara-2 09/06, ev. gara-3 11/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y