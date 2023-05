Serie A Femminile, quarti scudetto: le "quattro sorelle" sono già tutte in semi

ED ORA IL DERBY

Il Pescara reginetta di regular season non ha nessun problema contro quel Pelletterie battute due volte, con altrettanti clean sheet. Le ragazze di Dudu Morgado, imbattute in campionato, incroceranno i destini del TikiTaka Francavilla, quella che soffre di più tra le quattro sorelle: le giallorosse di Cely Gayardo volano sul 4-1 in gara-2 ma il Kick Off rimonta il triplo svantaggio e fa soffrire le abruzzesi, che ringrazia il match winnwe Bettioli, e s'impone nel finale 6-4, passando il turno senza dover ricorrere alla bella. Questa la situazione dei playoff scudetto al femminile:

SERIE A PURO BIO – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-2 -

1) PESCARA FEMMINILE-PELLETTERIE 8-0 (gara-1 4-0)

2) TIKITAKA FRANCAVILLA-KICK OFF 6-4 (5-2)

3) CITTÀ DI FALCONARA-LAZIO 7-2 (8-3)

4) BITONTO-VIP 4-0 (5-2)

SEMIFINALI (gara-1 21/05, gara-2 26/05, ev. gara-3 28/05)

X) TIKITAKA FRANCAVILLA-PESCARA FEMMINILE

Y) CITTÀ DI FALCONARA-BITONTO

FINALE (gara-1 04/06, gara-2 09/06, ev. gara-3 11/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y