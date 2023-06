Francavilla sbanca Giovinazzo: Finals scudetto femminili a gara-3

Si dovrà aspettare l'11 giugno per capire chi sarà a ereditare il titolo di campionesse d'Italia che fu del Città di Falconara. Chi pensava che il Bitonto poteva chiudere le Finals scudetto in due partite, non aveva fatto i conti con un indomito TikiTaka Francavilla .

SERIE IN PARITA'

Dopo il blitz di Montesilvano, il Bitonto prova a prendere il comando del gioco in gara-2 sin dall'inizio, ma sono le giallorosse di Cely Gayardo a sloccare la sfida del PalaPansini: Vanin prende alle spalle la difesa neroverde servendo Bettioli, il suo tiro mancino è imprendibile per Bianca Castagnaro: l'1-0 è anche il risultato con cui si va al riposo. Stesso approccio nella ripresa per le ragazze di Marzuoli, la differenza sostanziale è che stavolta il gol arrivano: ci pensa il dinamico duo Renata-Lucileia a fornire la palla che Pernazza non può sbagliare: è 1-1. Il TikiTaka Francavilla ha il merito di non accusare il colpo, rimettersi a giocare senza l'ossessione di dover vincere per forza: la rete che riporta le Finals scudetto al femminile non poteva che essere una puntata di Tampa, un 2-1 che rimette tutto in discussione, almeno fino all'11 giugno (a partire dalle 20) quando una tra Bitonto e TikiTaka Francavilla sventolerà il tricolore, sempre al PalaPansini di Giovinazzo. Questo il tabellone dei playoff di Serie A Puro Bio:

SERIE A PURO BIO - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) PESCARA FEMMINILE-PELLETTERIE 8-0 (gara-1 4-0)

2) TIKITAKA FRANCAVILLA-KICK OFF 6-4 (5-2)

3) CITTÀ DI FALCONARA-LAZIO 7-2 (8-3)

4) BITONTO-VIP 4-0 (5-2)



SEMIFINALI

X) PESCARA FEMMINILE-TIKITAKA FRANCAVILLA (gara-1 0-3, gara-2 4-6)

Y) BITONTO-CITTÀ DI FALCONARA 7-5 (3-2, 2-3)



FINALE - GARA-2 (ev. gara-3 11/06)

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA 1-2 (gara-1 4-2)