Coppa Canottieri: presentata la 59ª edizione

A fare gli onori di casa il Presidente del Circolo Raffaele Condemi. Al tavolo presenti anche il vice Presidente allo sport Riccardo Vicerè, il Consigliere agli Eventi Liliana Fratini Passi, il Consigliere allo Sport Giorgio Maucci.

“La Coppa dei Canottieri è davvero qualcosa di speciale perché unisce gli ideali dei circoli storici di Roma che si uniscono in un mese di fratellanza, di amicizia e di solidarietà e questo per noi è un valore incredibile. Siamo alla 59a edizione ad un passo dalla sessantesima che già stiamo organizzando per quello che è considerato il torneo più antico d'Europa nel posto dov'è nato il calcetto. Quest'anno ancora una volta tutti i circoli storici di Roma hanno rinnovato la loro adesione per una manifestazione che ancora oggi non ha rivali. Per noi è un grande orgoglio portare avanti questa tradizione che si rinnova nelle quattro discipline dagli over 60 agli Assoluti. Ci stiamo preparando da mesi per accogliere tutti i circoli più importanti della Capitale, il mio ringraziamento va anche e soprattutto agli sponsor che come ogni anno ci sostengono in questa manifestazione che come di consueto da il via all'estate romana” le parole del presidente del Canottieri Lazio Raffaele Condemi.

“Qui sono nella duplice veste di vice presidente del CC Lazio a cui sono legato in maniera indissolubile perché questa è la nostra casa ma sono anche in veste istituzionale e porto i saluti del presidente del presidente Francesco Rocca e dell'assessore allo Sport Elena Palazzo, salutiamo anche l'assessore allo sport Alessandro Onorato che non è potuto venire per un imprevisto a conferma che qui sono presenti tutte le istituzioni. La Coppa canottieri è un evento storico che noi organizziamo da 59 anni e non vi nascono che nell'ultimo consiglio direttivo abbiamo già iniziato a pensare come organizzare l'edizione numero 60 che porterà con se tantissime sorprese. Se riusciamo ad organizzare questo evento lo dobbiamo al nostro presidente Condemi ma anche a tutti i nostri soci, a tutta la squadra organizzativa e a tutti i circoli e ai loro socie che partecipano. Per noi questa è un'iniziativa storica che valorizza lo sport che per noi lo sport è vita ma uno strumento importante di inclusione sociale” le parole del vice presidente del Canottieri Lazio nonché presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo Luciano Crea.

CIRCOLI PARTECIPANTI: i circoli partecipanti saranno 9 (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia).

TROFEO “BABBO VALIANI”: è il trofeo che viene assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie ed è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo "Babbo Valiani". Il trofeo l'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore. Il CC Lazio, avendo vinto per 3 volte consecutive il titolo, quest’anno potrà trattenere il Trofeo Babbo Valiani, quindi ne verrà rimesso in palio uno nuovo.

MATCH IN DIRETTA STREAMING: confermato l’accordo con MY Soccer Player tutte le partite di calcio a 5 saranno trasmesse in diretta Facebook con tanto di telecronaca, per un servizio video che si va ad aggiungere agli higlights trasmessi in differita il giorno seguente dal Corriere dello Sport TV.

PADEL: non solo calcio a 5 perché proprio accanto alla "Fossa", si disputerà la sesta edizione della Coppa dei Canottieri di padel riservata alla sola classe Over 35, conquistata nel 2022 dalla Corte dei Conti.

TEQBALL: una disciplina sportiva che combina elementi di calcio e ping pong. Si gioca su un tavolo curvo, i giocatori colpiscono un pallone con qualsiasi parte del corpo tranne braccia e mani come avviene proprio nel calcio. Lo scorso anno vinse la Tevere Remo.

TENNIS: per il secondo anno la Coppa Canottieri vedrà accanto al calcetto, teqball e Padel anche il tennis. Gli 8 circoli storici della capitale si contenderanno la vittoria finale incrociando le racchette attraverso sfide di doppio. Potranno partecipare solo le quarte categorie e precisamente ogni singola sfida vedrà una coppia con una classifica non superiore a 4.3 e una coppia con una classifica non superiore a 4.1. L’eventuale doppio di spareggio vedrà schierata una coppia con classifica 4.1 con un giocatore 4.3 che non sia stata già schierata. La prima edizione è stata vinta Canottieri Lazio.

I match della prima giornata

lunedì 19 giugno 2023

ore 20.00 CT EUR vs CC ROMA (categoria OVER 50)

ore 21.00 VILLA FLAMINIA vs CT EUR (categoria OVER 40)

ore 22.00 CC ROMA vs RCC TEVERE REMO (categoria OVER 40)

ore 23.00 CORTE DEI CONTI vs CC LAZIO CELESTE (categoria ASSOLUTI)

Seguite la nostra pagina Facebook

https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/

www.coppadeicanottieri.it

Un ringraziamento agli sponsor:

Acqua Filette, Banca del Fucino, Cbill, Corriere dello Sport, Ente del Turismo di Barbados, Gruppo Villa Claudia, Istituto del Credito Sportivo, Lev Insurance, My Soccer Player, The Big Fusion

Amici della Coppa

ALOS, Barbarossa Group, Bartoni Tennis, Caffè Miani, Codini Studio Legale, Dunlop, Farmacia Conforti, Mancini RE Immobiliare, Nuova Forum Impresa, Peluso enoteca & wine bar, Soddu Agenzia Generali, Sportkinetic Fisioterapia e Medicina dello Sport, Sport Club

Con il patrocinio di:

C.O.N.I., Sport e Salute, Assessorato Sport, Turismo e Moda Comune di Roma, Regione Lazio, M.S.P. Italia.