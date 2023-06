Calcio giovanile, una anno da incorniciare per la F.C Città Eterna

ROMA - La stagione della F.C. Città Eterna va in archivio con diversi traguardi raggiunti. L’ultima gioia arriva dalle piccole pesti del presidente Lucio Michieli e della vice-presidente Francesca Marconi. Il successo nel campionato provinciale UsAcli, riservato alla categoria Piccoli Amici/MiniPulcini, è solo l’ultimo segnale dell’ottimo lavoro svolto dalla scuola calcio societaria. La passione di Viviana Michieli e l’esperienza di Valter Mecozzi aiutano i piccoli campioni a esprimersi al massimo delle loro possibilità. Ottimo anche il cammino dei ragazzi delle altre categorie. Nei rispettivi gironi dei campionati FIGC, brillano i Pulcini e gli Esordienti, sotto la supervisione anche di Lorenzo Nuti. Ancora meglio i Giovanissimi: l’Under 15 di Leonardo Pinti centra il nono posto regionale grazie a un percorso di lento ma sicuro miglioramento, gettando le basi per la nascita di un ambizioso gruppo Under 17. Detto delle giovanili, la prima squadra non è da meno. Saverio Melia centra il 6° posto nel girone C regionale con un mix di giovani e senior. La F.C. Città Eterna è l’unica squadra a imporre uno stop all’Ardea, indiscussa dominatrice della Serie C2 laziale. Il traguardo raggiunto è solo un punto di partenza, un trampolino da utilizzare per volare verso palcoscenici maggiori. Senza fretta, come impone la filosofia societaria. Da non dimenticare poi il lavoro svolto da Azzurra Menichelli per chi vuole indossare non solo gli scarpini di calcio. L’ex campionessa di interesse nazionale, ha creato infatti una scuola per ragazze tra i cinque e i quindici anni da avviare al pattinaggio.