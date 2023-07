Coppa Canottieri, vince l’Aniene di Mancini e Malagò

ROMA - Un finale unico, come unica è stata senza dubbio questa Coppa dei Canottieri. Nel corso di questo mese nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio si sono visti diversi personaggi del mondo dello sport, che hanno impreziosito l’edizione numero 59 del torneo più antico d’Europa che ieri sera ha eletto le sue regine. Un’edizione speciale, che ha visto protagonisti giocatori che hanno calcato i più grandi campi d’Europa. Parliamo in primis di Roberto Mancini, attuale ct della Nazionale italiana, in forza al Canottieri Aniene arrivato in finale nella categoria Over 60. Per il Mancio, ovviamente, la maglia numero 10, come accadeva ai tempi della Lazio e della Sampdoria. Oltre che con i gol, anche diversi assist per i compagni hanno impreziosito le sue prestazioni dell’Aniene, tra cui spiccano altri nomi d’eccezione, che già nelle ultime edizioni avevano varcato i cancelli di Lungotevere Flaminio. Nella rosa del Circolo Canottieri Aniene , infatti, figurano anche il presidente del CONI Giovanni Malagò e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi . Il passaparola sulla presenza di così tante personalità illustri dello sport italiano ha aumentato ancora di più l’appeal della Coppa dei Canottieri che per le fasi finali porta il grande pubblico sugli spalti della Fossa. Dopo due edizioni condizionate dalla pandemia, già lo scorso anno è tornato il tutto esaurito, che si è registrato anche lunedì sera per le semifinali delle categorie Assoluti e Over 40.

La finale dell’Over 60

Ad aprire le danze nella serata conclusiva sono stati proprio gli Over 60: alle 19.45 il fischio d’inizio della sfida tra CC Lazio e Aniene. Per affrontare la già sopracitata corazzata del CC Aniene il CC Lazio purtroppo non può far affidamento al suo giocatore di punta: Bruno Giordano. L’ex bomber biancoceleste, presente comunque in panchina, non scende in campo per un problema fisico. La partita inizia con ritmi piuttosto blandi, seguendo il classico copione dello studio dell’avversario. Poi punge l’Aniene con Nirdaci, che porta in vantaggio i suoi. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-0, poi ad inizio ripresa, l’Aniene colpisce ancora, sempre con Nirdaci. Proprio quando il match sembra trascinarsi verso il termine senza ulteriori emozioni arriva il gol di Olivetti per il CC Lazio che accorcia le distanze e ci regala un finale al cardiopalma. I biancocelesti tentano il forcing negli ultimi minuti, prestando inevitabilmente il fianco al contropiede avversario: Nirdaci firma così la tripletta personale. Poi, sul gong, arriva anche la rete di Roberto Mancini che sigilla il risultato sul definitivo 4-1. Prima finale e primissima vittoria per il CC Aniene nella categoria Over 60, che si porta a casa questo importante trionfo.

La finale dell’Over 50

Per quanto riguarda la categoria degli Over 50, il calcio d’inizio arriva verso le 21.10 e vede affrontarsi le compagini di CC Aniene e CC Roma. I primi minuti, come era stato per la partita precedente, passano senza particolari emozioni, anche se è evidente che il match sia sentitissimo da entrambe le parti. Dopo il 10’ del primo tempo si inizia a fare sul serio, con continui cambiamenti di fronte che costringono agli straordinari i due estremi difensori. Poi arriva la svolta del match: Circelli parte in solitaria e al termine di una splendida azione segna il gol del vantaggio del CC Roma che, a giudicare dal boato, è seguito da una nutrita cornice di pubblico. Proprio alla fine della prima frazione arriva però il pareggio dell’Aniene, con Longhi che segna praticamente sul gong. La seconda frazione è combattutissima: da una parte e dall’altra nessuno tira indietro la gamba, in una partita dura, maschia, ma mai scorretta. Verso la metà del secondo tempo arriva la stoccata vincente del CC Roma, neanche a dirlo, del solito Circelli che segna e porta i suoi sul 2-1. L’Aniene si getta in avanti alla ricerca del pareggio, ma i “giovanotti” del CC Roma sono ordinati, ben organizzati e non lasciano pertugi. Riescono a trascinare il risultato fino alla fine, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Over 50.