Olimpus Roma, pari in rimonta col Napoli. Friday Night: vince solo Pomezia

L'equilibrio di una regular season ancora indecifrabile si conferma in un Friday Night da tre pareggi in quattro anticipo. La capolista Olimpus Roma va due volte sotto contro l'imbattuto Napoli ma riesce a rispondere in etrambi i casi alle reti di Duarte e Borruto sempre con l'Azzurro Marcelinho: finisce 2-2 il match clou della ottava giornata di Serie A New Energy.

PROVVIDENZA DUDU A GENZANO

Negli altri incontri di giornata ci vuole un gol di Dudu a 44" dal suono della sirena per interrompere un lungo digiuno che a Pomezia durava dalla terza giornata: la Fortitudo di Alessandro Nuccorini piega un ottimo Ciampino Futsal nello SKY Match di Genzano, e si rilancia. Doppio 1-1 a Pesaro e a Catania: Italservice-Sporting Sala Consilina si concentra con il botta e risposta Zonta-Tonidandel, al Meta non basta Bocao perché a un minuto dal termine Ugherani permette al Sandro Abate di tornare con un punto dalla trasferta sull'isola.

ECOCITY, OPERAZIONE AGGANCIO

L'ottavo turno spezzatino, iniziato mercoledì con il successo in rimonta della Feldi Eboli, si completa con altre tre gare di sabato: occasione Ecocity a Treviso: i genzanesi possono agganciare l'Olimpus Roma in testa al campionato, Came permettendo. Questa la situazione dell'ottava giornata di regular season: Feldi Eboli-Pirossigeno Cosenza 2-1, Fortitudo Pomezia-Ciampino Futsal 5-4, Italservice Pesaro-Sporting Sala Consilina 1-1, Meta Catania-Sandro Abate 1-1, Napoli Futsal-Olimpus Roma 2-2, Active Network-Olimpia Verona (sab. ore 14.30), Saviatesta Mantova-L84 (sab. ore 16), Came Treviso-Ecocity Genzano (sab. ore 18.30). Classifica: Olimpus Roma 19, Ecocity Genzano 16, Feldi Eboli 15, Sandro Abate 14, L84, Sporting Sala Consilina e Meta Catania 13, Napoli Futsal 12, Italservice Pesaro 11, Ciampino Futsal 10, Fortitudo Pomezia 9, Pirossigeno Cosenza 8, Active Network 7, Came Treviso 5, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ÉLITE

Conferme e sorprese nel triplo anticipo della Serie A2 Élite: nel girone A il Pordenone continua a stupire, passa a Campo Ligure, batte 3-2 il CDM Futsal, lo scavalca in classifica ed è secondo alle spalle della fuggitiva capolista Vinumitaly Petrarca; riscatto Lecco ok 7-3 contro la Nuova Comauto Pistoia. Nel girone B, torna al successo il Benevento. Che sfrutta il proprio impianto per superare 9-3 il Cus Molise. Sabato il resto della ottava giornata dei due gironi di Serie A2 Élite.