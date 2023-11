Passerella Bitonto. Il Montesilvano c'è. Molfetta, sconfitta Capitale

I ventuno punti di distacco in classifica tra la capolista a punteggio pieno Bitonto e il fanalino di coda T&T Lamezia parlavano da soli, alla vigilia. Nessun problema per le campionesse d’Italia che proseguono nel loro percorso netto in uno dei tre anticipi della ottava giornata della Serie A Femminile: poker di Lucileia nel 7-0 del PalaPansini, e +5 momentaneamente sul TikiTaka Francavilla, impegnato domenica nella trasferta umbra con l’Atletico Foligno.

EXPLOIT LAZIO

Negli altri incontri, bene il Montesilvano di Rozo (doppietta nel 4-2 alla Kick Off), un successo due volte importante anche perché permette alle pescaresi di agganciare in classifica, al quarto posto, il Molfetta, travolto 8-2 da una super Lazio, e quel Falconara atteso dalla sfida domenicale in esterna dalla VIP. Domenica il resto della ottava giornata, questo il programma: Lazio-Femminile Molfetta 8-2, GTM Montesilvano-Kick Off 4-2, Bitonto-T&T Lamezia 7-0, Atletico Foligno-TikiTaka Francavilla (dom. ore 16), Pelletterie-Audace Verona (dom. ore 17), VIP-Stilcasa Costruzioni Falconara (dom. ore 19.30). Classifica: Bitonto 24, TikiTaka Francavilla 19, Stilcasa Costruzioni Falconara, Molfetta e Montesilvano 16, VIP e Lazio 12, Audace Verona, Atletico Foligno e Kick Off 6, Pelletterie e T&T Royal Lamezia 0.