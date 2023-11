Ricardinho beffa il Città di Eboli: vince Riga nel finale, addio Champions

Non sono bastati quattro vantaggi, nemmeno una partita a lungo dominata, sempre in mano al Città di Eboli. La squadra di Samperi si spegne sul più bello: il Riga non solo riesce a pareggiare, ma trova il 5-4 a 31” dal termine, proprio con Ricardinho, alquanto in ombra per tutto il match. Una sconfitta che costa la Final Four alle Volpi, eliminati aritmeticamente e tra mille rimpianti.