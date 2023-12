Olimpus Roma, niente fuga: vince un Came in stato di grazia. Al Napoli il derby show di Eboli

Cadono le prime due della classe in Serie A New Energy nella dodicesima giornata di regular season. Niente fuga per l'Olimpus Roma che poteva andare a +6 dalla L84 (battuta 6-5 ad Orte dall'Active) ma resta a +3 complice la battuta d'arresto contro un Came Treviso che s'impone 5-2 al PalaCicogna, infilando la quinta vittoria di fila in altrettante uscite.

LA DURA LEGGE DELL'EX

La squadra di Sylvio Rocha dispua un gran primo tempo e va all'intervallo sul 2-0, grazie alle reti di Di Guida e dell'ex Sacon, sarà la sua partita. Nella ripresa Marcelinho sblocca un Olimpus Roma troppo contratto, ma ancora Sacon e Azzoni firmano lo strappo decisivo del match. Inutile Isgrò, Turk nel finale fissa il punteggio sul 5-2.

SPETTACOLO AL PALASELE

Le emozioni di un derby campano tra Feldi Eboli e Napoli, trasmesso da Sky, da un gol (di Braga) e poco altro nel primo tempo, si concentrano tutte in una ripresa a dir poco spettacolare. Il Napoli sale di livello e pareggia con Salas, abile a procurasi un calcio di rigore, trasformandolo. Il palo colpito da Liberti salva il Napoli dal nuovo vantaggio di una Feldi che va sotto per un’invenzione di Borruto. Calderolli colpisce un clamoroso doppio palo, s'inventa un gol-capolavoro dalla sua metà campo, ma la rete decisiva la firma, di destro, Mancuso: il 3-2 porta il Napoli al quarto posto, secondo stop consecutivo per i campioni d'Italia della Feldi.

TURNO PRO META CATANIA

Questi i risultati della dodicesima giornata di Serie A New Energy: Sandro Abate-Ecocity Genzano 2-2, Italservice Pesaro-Saviatesta Mantova 2-5, Meta Catania-Olimpia Verona 7-2, Ciampino-Sporting Sala Consilina 3-3, Fortitudo Pomezia-Pirossigeno Cosenza 5-0, Active Network-L84 6-5, Feldi Eboli-Napoli Futsal 2-3, Came Treviso-Olimpus Roma 5-2. Classifica: Olimpus Roma 28, L84 25, Meta Catania 23, Napoli Futsal 21, Came Treviso 20, Ecocity Genzano e Sandro Abate Avellino 19, Italservice Pesaro 18, Feldi Eboli, Active Network e Fortitudo Pomezia 15, Sporting Sala Consilina 14, Ciampino Futsal 12, Pirossigeno Cosenza 9, Saviatesta Mantova 8, Olimpia Verona 0.