Scossone Fortitudo, Grassi l'erede di Nuccorini: "Pomezia piazza importante"

LA SCELTA

Patron Bizzaglia e la dirigenza pometina hanno accettato le dimissioni di Alessandro Nuccorini ricucendo subito la crisi tecnica. La scelta è ricaduta su Maurizio Grassi. Che, dopo una lunga ed importante militanza da giocatore, durante la quale ha vestito le maglie di Lido Di Roma (Serie A2), Lazio (Serie A), Benevento, Futsal Isola e Lido di Ostia, ha debuttato in Serie A da allenatore con il Todis Lido di Ostia. Maurizio Grassi, che ritrova gli ex lidensi Matteo Esposito e Daniele Gattarelli, debutterà domenica a Verona contro l’Olimpia, in occasione dell’ultimo turno del girone di andata di regular season.

SFIDA COMPLESSA MA AFFASCINANTE

“Non vedevo l’ora di rimettermi in gioco e tornare in campo”. Queste le prime parole di Maurizio Grassi da allenatore della Fortitudo Pomezia. “Avrò l’occasione di misurarmi nuovamente con la Serie A, in una piazza importante e con una società molto ambiziosa. Ringrazio il presidente Alessio Bizzaglia e il direttore Paolo Aiello per la grande opportunità: sarà una sfida complicata, ma decisamente affascinante. Una cosa è certa: darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi prefissati e ripagare la fiducia del club”.

ULTIMA DI ANDATA

Intanto domenica si chiude il girone di andata di Serie A New Energy con lo scontro al vertice tra l’Olimpus Roma campione d’inverno e il Meta Catania, seconda a -8 dalla vetta. Come tradizione, tutte le gare in contemporanea (ore 18.15) e in diretta streaming su Futsal TV, fatta eccezione per Napoli-Pesaro, su Sky. Questo il programma: Pirossigeno Cosenza-Ciampino Futsal, Sporting Sala Consilina-Sandro Abate Avellino, Active Network-Feldi Eboli, L84-Ecocity Genzano, Saviatesta Mantova-Came Treviso, Olimpia Verona-Fortitudo Pomezia, Olimpus Roma-Meta Catania, Napoli Futsal-Italservice Pesaro (diretta Sky Sport). Classifica: Olimpus Roma 34, L84 e Meta Catania 26, Feldi Eboli e Napoli Futsal 24, Ecocity Genzano e Sandro Abate Avellino 23, Italservice Pesaro 22, Came Treviso 21, Active Network e Sporting Sala Consilina 19, Ciampino Futsal 15, Pirossigeno Cosenza 12, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 1.