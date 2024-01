Basilicata ombelico del mondo futsal: tutte le coppe maschili a Policoro e Bernalda

Il futsal è una disciplina sportiva è unisce il nord al sud Italia. Finali di Coppe al femminile a Genova, finali maschili in Basilicata, terra di storia e cultura, ma anche super appassionata di calcio a 5. Così il PalaErcole di Policoro e il PalaCampagna di Bernalda saranno le sedi di tutte le Final Four e Final Eight di Coppa Italia: sei trofei che verranno assegnati dal 22 al 30 marzo, nel maxi evento organizzato in collaborazione con la Regione Basilicata .

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

L’ambitissima Final Four di Serie A, lo scorso anno a Napoli (semifinali e finale in diretta su Sky Sport), ma anche la prima storica Final Four della neonata Serie A2 Élite. E ancora: Final Four di Serie A2, Under 19 e Serie C, senza dimenticare la Final Eight di Serie B: tutte insieme appassionatamente.

BERGAMINI E LA MISSIONE DEL FUTSAL

“I semi che abbiamo piantato in Basilicata con altre manifestazioni hanno dato un bell’impulso all’attività giovanile, che è una delle nostre missioni”. Il presidente della Divisione C5, Luca Bergamini, spiega così la scelta dell’ultimo Consiglio Direttivo. “La Basilicata si dimostra ancora una volta in prima linea nella sensibilità rispetto all’organizzazione di grandi eventi sportivi - sottolinea il numero uno del futsal italiano - stiamo per scrivere un altro capitolo dello stretto legame che si è instaurato da tempo tra le istituzioni lucane e la grande famiglia del futsal italiano”.

UNA GRANDE OPPORTUNITA’

il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime così la sua soddisfazione”. Una grande opportunità per far conoscere e apprezzare le peculiarità di questa terra, ricca di storia e di bellezze naturalistiche, ospitale e accogliente. Siamo entusiasti di ricevere l’élite del futsal maschile, con tutte le categorie coinvolte, in una manifestazione che costituirà un momento di grande sport”. Sulla stessa lunghezza d’onda Enrico Bianco, Sindaco di Policoro: “C’è un legame che produce effetti assolutamente positivi, come la destagionalizzazione turistica con presenze durante la stagione invernale. Investire nello sport in questa epoca e in una città come Policoro significa investire nel futuro dei giovani”. Domenico Tataranno, Sindaco di Bernalda, è un grande appassionato di futsal: “Ho partecipato agli eventi di futsal organizzati in passato a Policoro e lì ho maturato l’idea di portare anche a Bernalda una manifestazione di caratura nazionale. Vedere atleti di un livello così alto cimentarsi sui nostri campi accrescerà la tradizione sportiva già radicata nella nostra cultura e renderà noto a tutti che la Basilicata è una terra meravigliosa non solo dal punto di vista ambientale, enogastronomico e culturale, ma anche nella capacità di distinguersi per l’accoglienza nei confronti del mondo dello sport”.

SERIE A, COPPA ITALIA

Arriveranno soltanto quattro squadre a Policoro per la Final Four di Serie A. Tutte e sedici i top team s’incontreranno nel primo turno, attraverso gare secche, in casa della meglio classificata nel girone di andata. Questi gli accoppiamenti, al via il 23 gennaio salvo anticipi e posticipi da ufficializzare: Olimpus Roma-Olimpia Verona, Sandro Abate-Italservice Pesaro, L84-Pirossigeno Cosenza, Meta Catania-Fortitudo Pomezia, Ecocity Genzano-Ciampino Futsal, Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina, Napoli Futsal-Saviatesta Mantova, Came Treviso-Active Network.