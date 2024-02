Italfutsal, il Marocco è una big anche con i giovani e vince ancora. "Comunque un'esperienza formativa"

Terzo incontro e terza sconfitta. La Nazionale italiana di futsal, che scende in campo nuovamente in una versione più giovane così come accaduto nel primo incontro (ko 5-3), cade per mano del Marocco che a sua volta schiera una formazione senza i suoi ‘senior’. Alla ‘Salle Al Wahda’ di Kenitra gli Azzurri non vanno oltre il 4-1, incassando un passivo reso meno amaro dall’unico gol di giornata, quello di Donin al 10’ del secondo tempo, arrivato con il risultato già indirizzato (parziale di 4-0 per i padroni di casa).