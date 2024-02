Serie A Femminile, Lazio: anticipo con il lieto fine. Ora lo scontro al vertice

MATCH CLOU

Questo il programma della quindicesima giornata di regular season dove spicca lo scontro al vertice di Falconara dove lo Stilcasa Costruzioni sogna di portarsi a -5 dalla lanciata capolista Bitonto. Che più chiudere di fatto i conti per il primato nella stagione regular season. Tutte le gare in diretta streaming sulla piattaforma Futsal TV: Lazio-Vip 2-1, Atletico Foligno-Pelletterie dom. ore 16, Audace Verona-Kick Off dom. ore 16, Femminile Molfetta-GTM Montesilvano dom. ore 17, TikiTaka Francavilla-T&T Royal Lamezia dom. ore 17, Stilcasa Costruzioni-Bitonto dom. ore 18. Classifica: Bitonto 40, Stilcasa Costruzioni Falconara e TikiTaka Francavilla 32, GTM Montesilvano 31, Femminile Molfetta 29, Lazio 25, Vip 19, T&T Royal Lamezia 12, Kick Off 10, Audace Verona 8, Atletico Foligno 6, Pelletterie 4.