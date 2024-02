Stop Bitonto, c'è ancora una regular season. Falconara e Francavilla a -5

Dopo 13 successi e un pari, il Bitonto si ferma a Falconara. Le campionesse d’Italia vengono battute per la prima volta in campionato dallo Stilcasa Costruzioni. Che sfodera una super prestazione riaprendo i giochi per il primato in regular season. Eppure al PalaBadiali le neroverdi sbloccano il risultato con Diana Santos, ma Ferrara e Isa Pereira capovolgono il risultato, Nicoletti ristabilisce la parità: Erika Ferrara si ripete, Sestari allo scadere firma il definitivo 4-2.