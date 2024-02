Olimpus Roma, non ce n'è per nessuno. Genzano si ferma dopo quattro mesi

Una regular season dominante. L'Olimpus Roma continua nel suo campionato di Serie A New Energy a parte. La signora e padrona della regular season passa anche a Leini, supera la L84 nella sfida tra finaliste di Final Four e tutta sola si dirige verso i playoff scudetto. Il solito Fortino (gol numero 24 per re dei goleador), Marcelinho e Biscossi servono il tris in terra torinese, inutile il momentaneo 1-1 di Vidal, termina 3-1.