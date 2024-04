Ecocity Genzano, super Osni Garcia a Ciampino: un derby trionfale per ripartire

L’Ecocity Genzano riparte da Ciampino. Derby trionfale per la squadra di Ciccio Angelini nella 28esima giornata di regular season di Serie A New Energy: trascinati da Osni Garcia (tripletta) e un ottimo Gastaldo (doppietta) , i castellani s’impongono 7-0 che vale momentaneamente l’aggancio al Napoli (impegnato a Orte contro l’Active Network) al quarto posto.

POMEZIA E CAME CI CREDONO ANCORA

Negli altri incontri, Fortitudo Pomezia e Came Treviso ancora in corsa per il post regular season che mette in palio il 40esimo scudetto della storia del futsal nostrano. La squadra di Maurizio Grassi regola 5-3 uno Sporting Sala Consilina avanti 2-1 all’intervallo ma ribaltato nella ripresa, doppio Azzoni spinge i biancazzurri di Sylvio Rocha nel 4-3 tutto veneto contro il già retrocesso Olimpia Verona.

SKY MATCH A PESARO

Questo il programma completo della 28esima giornata: tutte le gare in diretta tv su Futsal TV ad eccezione di Italservice Pesaro-Olimpus Roma, Sky Match domenicale delle 18.15. Risultati: Meta Catania-Pirossigeno-Cosenza 6-1, Sandro Abate-L84 3-5, Feldi Eboli-Saviatesta Mantova 7-3, Ciampino Futsal-Ecocity Genzano 0-7, Fortitudo Pomezia-Sporting Sala Consilina 5-3, Came Treviso-Olimpia Verona 4-3, Italservice Pesaro-Olimpus Roma dom. ore 18.15, Active Network-Napoli Futsal dom. 18.30. Classifica: Olimpus Roma 68, L84 52, Napoli Futsal e Ecocity Genzano 50, Meta Catania 49, Feldi Eboli 47, Sandro Abate 45, Italservice Pesaro 42, Fortitudo Pomezia 41, Came Treviso 39, Sporting Sala Consilina 37, Active Network e Pirossigeno Cosenza 30, Ciampino Futsal e Saviatesta Mantova 18, Olimpia Verona 1.