Borruto-Bolo: Napoli secondo a passo di cumbia. Pesaro, colpo playoff

VAVA’ VERSO I PLAYOFF

Sky Match divertentissimo al PalaMegaBox tra un Italservice a caccia di punti playoff e un Olimpus Roma che da tempo ha il primo posto assicurato. I biancorossi hanno un migliore approccio e con le reti di Vavà e Juan Fran volano 2-0 all’intervallo. Nella ripresa c’è un altro Olimpus Roma in campo: Isgrò accorcia le distanze su un pregevole assist di tacco di Fortino, una rasoiata di Tres Rudinei ricalibra il risultato. Il match si decide nello spazio di 42”, quanto serve a Juan Fran e a Mohabz per ristabilire il doppio vantaggio dell’Italservice. Cutrupi riapre immediatamente l’incontro, ma la mossa di Reali del portiere di movimento porta solo al definitivo 5-3 di Vavà.

A +4 SUL POMEZIA

In classifica Pesaro aggancia il Sandro Abate Avellino, riportandosi a +4 sulla Fortitudo Pomezia, prima delle escluse attualmente per i playoff scudetto. Questi i risultati completi della 28esima giornata: Meta Catania-Pirossigeno-Cosenza 6-1, Sandro Abate-L84 3-5, Feldi Eboli-Saviatesta Mantova 7-3, Ciampino Futsal-Ecocity Genzano 0-7, Fortitudo Pomezia-Sporting Sala Consilina 5-3, Came Treviso-Olimpia Verona 4-3, Italservice Pesaro-Olimpus Roma 5-3, Active Network-Napoli Futsal 0-5. Classifica: Olimpus Roma 68, Napoli Futsal 53, L84 52, Ecocity Genzano 50, Meta Catania 49, Feldi Eboli 47, Sandro Abate e Italservice Pesaro 45, Fortitudo Pomezia 41, Came Treviso 39, Sporting Sala Consilina 37, Active Network e Pirossigeno Cosenza 30, Ciampino Futsal e Saviatesta Mantova 18, Olimpia Verona 1.