Final Eight e Fab Four: il futsal femminile incontra Genova e Campo Ligure

Palazzetti pieni, tante famiglie e bambini felici, aggregazione e socialità. Il futsal sempre più disciplina sportiva che si trasforma in una manna dal cielo per il territorio. Tutto questo ha mostrato il maxi evento di Policoro e Bernalda, al netto delle 6 nuove regine di coppa. Ora tocca al femminile.

QUATTRO TROFEI IN QUATTRO GIORNI

A Genova e Campo Ligure inizia la settimana dell’assegnazione di quattro coccarde tricolori in altrettanti giorni: la Final Eight di Serie A catalizza ovviamente l’attenzione scandendo quotidianamente l'evento, le Final Four di Serie B, la Coppa Italia Regionale (fase nazionale), e l'Under 19 incuriosiscono addetti ai lavori e non. Al di là dei risultati sportivi, comunque, ci si aspetta tanto in termini di affluenza dalla Liguria e dal suo movimento in forte ascesa. Per tutto il resto ci saranno le dirette in streaming fi Futsal TV e Sky Sport (per semi e finali di Serie A) a rendere l’evento del femminile godibile, fruibile gratuitamente, in hype.

LA FINAL EIGHT

Un brunch interessante, si comincia con due squadre che sanno come si alza la Coppa Italia Femminile: giovedì alle 11 parte Liguria 2024 con Stilcasa Costruzioni Falconara-Kick Off, a seguire TikiTaka Francavilla Lazio (ore 15). Alle 18 c'è GTM Montesilvano-Femminile Molfetta, poi la chiusura alle ore 21 con le campionesse in carica del Bitonto che sfideranno la Vip.

TUTTO IN DIRETTA

Si parte giovedì 18 aprile. Al Palasport di Campo Ligure si giocano i quarti di finale di Serie A, a Genova vanno in scena le semifinali di Serie B. Tutto in diretta su Futsal TV, come la finale di B e le Final Four di Under 19 Coppa Italia Regionale. Le telecamere di Sky Sport illumineranno sia le semifinali (trasmesse anche su Futsal TV) che l’ultimo atto della categoria regina, in programma domenica 21 alle ore 12.30.





FINALI COPPE ITALIA FEMMINILI

GIOVEDÌ 18 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 11 - Q1 Serie A: Stilcasa Costruzioni Falconara-Kick Off (diretta Futsal TV)

ore 15 - Q2 Serie A: TikiTaka Francavilla-Lazio (diretta Futsal TV)

ore 18 - Q3 Serie A: GTM Montesilvano-Femminile Molfetta (diretta Futsal TV)

ore 21 - Q4 Serie A: Bitonto-VIP (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18 - S1 Serie B: Pero-Atletico Chiaravalle (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Serie B: C5 Roma-CMB Futsal Team (diretta Futsal TV)

VENERDÌ 19 APRILE - STADIUM - GENOVA

ore 15 - Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18.15 - S1 Serie A: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

ore 20.45 - S2 Serie A: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

SABATO 20 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - S1 Serie C: Palmese-FB5 Team Rome (diretta Futsal TV)

ore 13 - S2 Serie C: Città Giardino Marassi-Boca Junior (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18.30 - S1 Under 19: Bitonto-Audace Verona (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Under 19: TikiTaka Francavilla-Kick Off (diretta Futsal TV)

DOMENICA 21 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - Finale 3°/4° posto Serie C: Perdente S1-Perdente S2 (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

FINALI COPPE ITALIA FEMMINILI

GIOVEDÌ 18 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 11 - Q1 Serie A: Stilcasa Costruzioni Falconara-Kick Off (diretta Futsal TV)

ore 15 - Q2 Serie A: TikiTaka Francavilla-Lazio (diretta Futsal TV)

ore 18 - Q3 Serie A: GTM Montesilvano-Femminile Molfetta (diretta Futsal TV)

ore 21 - Q4 Serie A: Bitonto-VIP (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18 - S1 Serie B: Pero-Atletico Chiaravalle (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Serie B: C5 Roma-CMB Futsal Team (diretta Futsal TV)

VENERDÌ 19 APRILE - STADIUM - GENOVA

ore 15 - Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18.15 - S1 Serie A: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

ore 20.45 - S2 Serie A: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

SABATO 20 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - S1 Serie C: Palmese-FB5 Team Rome (diretta Futsal TV)

ore 13 - S2 Serie C: Città Giardino Marassi-Boca Junior (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18.30 - S1 Under 19: Bitonto-Audace Verona (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Under 19: TikiTaka Francavilla-Kick Off (diretta Futsal TV)

DOMENICA 21 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - Finale 3°/4° posto Serie C: Perdente S1-Perdente S2 (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 12.30 - Finale Serie A: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

ore 15.30 - Finale Serie C: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 - Finale Under 19: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)