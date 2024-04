Futsal femminile, clinic internazionale di prestigio allo Stadium di Genova

Quattro trofei in quattro giorni, tra Final Eight e Fab Four, per arrivare ad assegnare titoli e coppe della stagione 2023-24 del Futsal femminile: Serie A, B, Coppa Italia regionale e U.19. Da oggi a domenica, tra Genova e Campo Ligure questa giovane disciplina in rapida ascesa conoscerà dunque i suoi momenti agonistici più significativi.