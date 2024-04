L84, ai playoff da seconda! Podio Napoli: è super derby ai quarti scudetto

SORPASSO AZZURRO

Così il terzo posto se lo prendono i neo campioni di coppa, corsari a Pesaro con un eloquente 4-0. Quattro come la posizione in cui termina la stagione il Meta, ok 5-3 tra le mura amiche del PalaCatania contro un Olimpus Roma che da cinque giornate a questa parte non ha nulla da chiedere a una regular season dominata sin dall’inizio. Negli altri incontri per i playoff scudetto, la Feldi Eboli piega 4-3 un ottimo Active Network, si migliora di una posizione rispetto alla vigilia, chiude sesta e incrocerà il Napoli nel super derby dei quarti scudetto, remake delle scorse semi. Sale di un posto anche il Sandro Abate, non prima di aver ribaltato (da 0-3) lo Sporting Sala Consilina, regolato nel finale 6-4. Infine, il Saviatesta Mantova saluta la Serie A andando a vincere in un pirotecnico 8-6 a Treviso contro la Came Treviso. Contentino Fortitudo Pomezia (6-4 all’Olimpia Verona), una delle grandi deluse di questa stagione nella quale l’obiettivo playoff è stato mancato.

LA CORSA SCUDETTO PARTE DA QUI

Questi i risultati della 30esima e ultima giornata di regular season di Serie A New Energy: Feldi Eboli-Active Network 4-3, Ecocity Genzano-L84 2-4, Came Treviso-Saviatesta Mantova 6-8, Italservice Pesaro-Napoli Futsal 0-4, Ciampino Futsal-Pirossigeno Cosenza 1-6, Fortitudo Pomezia-Olimpia Verona 6-4, Sandro Abate-Sporting Sala Consilina 6-4, Meta Catania-Olimpus Roma 5-3. La classifica finale di regular season: Olimpus Roma 69, L84 58, Napoli 56, Meta Catania 55, Ecocity Genzano 53, Feldi Eboli 50, Sandro Abate 49, Italservice Pesaro 48, Fortitudo Pomezia 45, Came Treviso 42, Sporting Sala Consilina 37, Pirossigeno Cosenza 34, Active Network 30, Ciampino Futsal, Saviatesta Mantova 21, Ciampino Futsal 18, Olimpia Verona 5.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE (gara-1 10-11/05, gara-2 13-14/05, ev. gara-3 17-18/05)

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO

3) NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI

4) L84-SANDRO ABATE

SEMIFINALI (gara-1 24-25/05, gara-2 29-30/05, ev. gara-3 04/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 15/06, ev. gara-3 20/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y