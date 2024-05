Chiusa la regular season, via ai playoff: la corsa al trono del futsal in rosa

Ha stravinto la regular season con una sola sconfitta, a Falconara, sulle spalle. È reduce da quattro trofei alzati di fila, come l’iconico Città di Falconara campione d’Europa capace di marcare un’epoca, logico pensare che il Bitonto sia la grande favorita per il prossimo scudetto del futsal al femminile. Ma ai playoff, si sa, le trappole possono scattare ovunque, anche per le Leonesse se non stanno attente.