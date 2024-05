Aggiungi un posto in Serie A: ecco i playoff promozione per l'ultimo pass

In principio fu il Vinumitaly Petrarca , che torna in Serie A con la prestigiosa accoppiata campionato (girone A) e coppa. L’ha seguita il GG Teamwear Benevento , trionfatore del girone B. Ma c’è ancora un pass per quel posto al sole, lo prenderà chi uscirà indenne dal labirinto dei playoff promozione di Serie A2 Élite, la neonata categoria che tanto sta appassionando il futsal nostrano.

SI PARTE COSÌ

Lo Sporting Altamarca incrocia i destini della rivelazione del girone A: il Pordenone di Hrvatin. L’altra del raggruppamento sfida metterà di fronte la Leonardo, che è salita in quarta posizione grazie ai 10 gol rifilati al Modena Cavezzo, e la CDM Futsal, reduce dalla k.o. indolore sul parquet del Lecco. Nel girone B il Vitulano Drugstore Manfredonia, antagonista per tutta la stagione regolare del Benevento, va a caccia del ritorno in Serie A, non prima di aver superato l’ostacolo Lazio. Chiude il primo turno un equilibratissimo Città di Melilli-Roma, rispettivamente terza e quarta forza del girone B.

FORMULA E TABELLONE

Si comincia sabato in casa della migliore classificata, una settimana dopo il return match. Di seguito il tabellone dei playoff promozione:

SERIE A2 ÉLITE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE (and. 04/05, rit. 11/05)

1) PORDENONE-SPORTING ALTAMARCA

2) CDM FUTSAL-LEONARDO

3) VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-LAZIO

4) CITTÀ DI MELILLI-ROMA C5



SEMIFINALI (and. 18/05, rit. 25/05)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4



FINALE - GARA UNICA - 01/06

VINCENTE X-VINCENTE Y