Clamoroso al PalaOlgiata: Olimpus Roma fuori dalla corsa scudetto. Impresa Pesaro

Che la 40esima edizione della Serie A del calcio a 5 fosse all’insegna dell’equilibrio più assoluto lo si era capito dalla prima giornata di campionato, ma che la grande dominatrice del campionato, quell’Olimpus Roma capace di chiudere a +14 sulla seconda (la L84) la regular season , potesse uscire al primo turno dei playoff scudetto, in casa, contro l’ottava, in pochi se lo aspettavano, forse nessuno se non l’Italservice Pesaro. Che aveva dato segnali di risveglio già al PalaMegaBox.

SUPER MURILO SCHIOCHET

La squadra di Fausto Scarpitti ha un approccio pazzesco all’incontro, sblocca gara-3 dopo appena due minuti con Vavà e un’invenzione dell’assist-man Tonidandel. I dettagli fanno la differenza, il rosso a Marcelinho indirizza la gara: i rossiniani approfittano subito della superiorità numerica per raddoppiare con Murilo Schiochet. All’intervallo è 0-2. La musica non cambia nella ripresa, ancora a inizio frazione arriva il tris dell’Italservice, firmato da Caruso con una conclusione potente e precisa. Il 5vs4 dei frastornati Blues non serve a nulla. Anzi, arriva addirittura lo 0-4, ancora di Murilo Schiochet. Le reti di Dimas e Fortino servono a poco: un grande Italservice Pesaro compie l’impresa, vola in semifinale eliminando i primi della classe

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-3

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 18/05 ore 17.30 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 18/05 ore 18 (6-4, 2-4)



SEMIFINALI (gara-1 24-25/05, gara-2 29-30/05, ev. gara-3 04/06)

X) ITALSERVICE PESARO-VINCENTE 2

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y