Meta Catania e L84, match point per le Finals. Pesaro e Napoli permettendo

Fattore C. C come casa, costante dei playoff per il quarantesimo scudetto della Serie A. In tredici partite fin qui disputate nel post-season, ci sono stati ben dieci vittorie interne. Erano iniziati così i quarti di finale , con un solo pareggio, pazzesco peraltro, nel derby di Aversa tra Prezioso Casa Napoli e Feldi Eboli. Identico, più o meno, il discorso nelle semi.

UN PASSO AVANTI

Il PalaCatania e Brandizzo sono stati il sesto uomo in campo, a tutto il resto hanno pensato Meta e L84, avanti 1-0 nella serie che mette in palio le Finals. Così rossazzurri e torinesi hanno il match point per gara-2, che però si gioca in casa dell’Italservice Pesaro e del Prezioso Casa Napoli, chiamate a confermare questo dato del fattore casalingo se vogliono sperare di andare in finale, le uniche ad aver violato i palazzetti altrui. E dovranno farlo di nuovo, per forza, per andare in finale. Prima però è necessario, anzi obbligatorio, imporsi in gara-2, sfruttando proprio il palazzetto amico. E fa niente se si dovesse pareggiare entro i quaranta minuti, Scarpitti e Colini sempre ai supplementari dovranno imporsi per non vedere spezzato il sogno Finals, a causa della peggior posizione in classifica in regular season. In gara-1 Meta Catania e L84, seppur reduci da due successi completamente differenti, di misura gli uni e di forza gli altri, si sono imposte grazie ai rispettivi approcci al match: gli etnei sono volati 4-0 prima di quel preoccupante rilassamento che per poco non costava caro, i piemontesi hanno fatto la differenza a inizio di entrambi le frazioni, con quegli uno-due terrificanti, che hanno mandato al tappeto il quotato Prezioso Casa Napoli.

DIRETTA ANCORA SU SKY SPORT

Saranno Italservice Pesaro e Meta Catania a scendere in campo questa sera, in diretta su Sky alle ore 20.30. “Dobbiamo vivere questo sogno fino alla fine”. Così Matteo Bordoni, vice-presidente dei rossiniani, che carica la squadra di Scarpitti, a caccia di un’altra impresa dopo l’exploit nei quarti contro l’Olimpus Roma dominatrice della stagione regolare. “La squadra negli ultimi mesi ha dimostrato di avere cuore, anima e coraggio in più occasioni - spiega - abbiamo una forza tutta nostra, ovvero il nostro mondo. Quando remiamo tutti dalla stessa parte siamo capaci di imprese uniche”. In casa Meta Catania, invece, si pensa a come chiudere la serie per conquistare la seconda finale scudetto della sua storia. “Un’altra battaglia”. Parola di Seby Tornatore: “In gara-1 abbiamo dominato nel gioco e saputo soffrire nel finale. Pesaro è una squadra esperta che non molla mai ma l’occasione è troppo ghiotta per non sfruttarla.

DI SEMI IN SEMI

Domani sera, sempre alle 20.30, ancora in diretta su Sky Sport, Prezioso Casa Napoli-L84: servirà ben altra prova per gli azzurri, soprattutto per una ripresa sottotono che ha influito tantissimo nell’economia della gara. Ai torinesi non resta che chiudere l’opera d’arte, in ballo c’è la prima finale scudetto della storia del club di Bonaria.

IL REGOLAMENTO

Le semi dei playoff scudetto di Serie A New Energy si disputano al meglio delle tre sfide: gara-1 e l'eventuale gara-3 vanno in scena sul campo della società con il miglior piazzamento al termine della regular season, gara-2 in casa della società con il piazzamento peggiore. Nei quarti e nelle semifinali, passa chi ottiene il maggior numero di punti nelle due gare: in caso di parità al 40', spazio a due supplementari da 5' ciascuno; qualora persistesse l'equilibrio, si assegnerà un punto a ciascuna squadra. Se gara-1 e gara-2 termineranno in parità, passerà il turno la società con il miglior piazzamento al termine della regular season; qualora, invece, ciascuna delle due squadre abbia ottenuto una vittoria, si andrà alla "bella", nella quale sono previsti i tiri di rigore per dirimere l'eventuale parità dopo l'extra-time. Nella serie della finale scudetto, per alzare il trofeo servono due vittorie: in ogni incontro, in caso di parita?, spazio a supplementari e a eventuali rigori.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)



SEMIFINALI - GARA-2 (ev. gara-3 04/06)

X) ITALSERVICE PESARO-META CATANIA 30/05, ore 20.30, diretta Sky Sport (3-4)

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-L84 31/05, ore 20.30, diretta Sky Sport (2-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y