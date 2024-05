Il TikiTaka Francavilla si ripete: Falconara kappaò, è finale scudetto

UN ALTRO RIBALTONE

Anche al Palabadiali è la squadra di Domenichetti ad andare avanti nel punteggio con una bella combinazione che libera al tiro vincente Soldevilla. Le abruzzesi reagiscono prontamente pervenendo al pari con un calcio di rigore trasformato da Vanin, rimonta completata con Bertè, abile a chiudere un'azione giallorosso sul secondo palo. Inutile il forcing finale di Ferrara e socie: la difesa delle giallorosse regge bene. Venerdì l'altra semifinale, tra Bitonto e Montesilvano, in diretta sempre su Futsal TV a partire dalle ore 20:30.

BIS O BELLA?

Il 6-3 a favore del Bitonto in gara-1 non inganni. E' stato, infatti, solo negli ultimi 30 minuti che le leonesse hanno preso il largo contro un Montesilvano che domani (sempre alle 20,30) si presenterà senza alcun timore reverenziale in casa delle campionesse in carica. L'ultima visita al PalaPansini ha regalato un pareggio in rimonta alle biancazzurre di Morgado, risultato che nei playoff non è contemplato. Al Bitonto serve il bis per la finale, ma il Montesilvano proverà a negarglielo.

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

1) BITONTO-KICK OFF 9-1 (gara-1 2-4, gara-2 8-1)

2) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 7-3 (9-0)

3) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 7-1 (4-1)

4) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-VIP 4-0 (7-5 d.t.s.)



SEMIFINALI - GARA-2 (ev. gara-3 01/06)

X) BITONTO-GTM MONTESILVANO 31/05, ore 20.30, diretta Futsal TV (gara-1 6-3)

Y) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-TIKITAKA FRANCAVILLA (gara-1 1-2)

FINALE - GARA UNICA - 09/06

VINCENTE X-TIKITAKA FRANCAVILLA