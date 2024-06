Manfredonia-Pordenone, una poltrona per due. Alle Futsal Finals per il sogno Serie A

QUI MANFREDONIA

I sipontini si presentano da favoriti al PalaCattani, ma dall’alto della sua esperienza David Ceppi non cade nel tranello: “Abbiamo fatto un percorso eccezionale, tenendo viva la lotta al titolo fino all’ultima giornata - dice l’allenatore dei pugliesi - mi aspetto una finale combattuta ed intensa dall’inizio alla fine. Il Pordenone è un’ottima squadra, ha un roster di tutto rispetto, con tanti giocatori di qualità ed esperienza. Centrare la promozione sarebbe un sogno”.

QUI PORDENONE

“Abbiamo disputato una grandissima stagione meritando di arrivare fino a questo punto”. Marko Hrvatin impalma i suoi Ramarri e non parte battuto. “Cerchiamo sempre di studiare attentamente i nostri avversari - spiega l’allenatore sloveno - sentiamo l’importanza della sfida e vogliamo curare ogni dettaglio per presentarci al meglio. Loro sono una squadra molto forte, con 4 stranieri di assoluto livello. Già da questo si capiscono le loro ambizioni, serve lo stesso atteggiamento di sempre, perché in tre anni non abbiamo mai abbassato la testa davanti a nessuno”. La finale per la serie A si disputerà il 2 giugno alle ore 15, in diretta su Sky Sport.

SERIE A2 ÉLITE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - RITORNO

1) PORDENONE-SPORTING ALTAMARCA 3-4 (and. 3-1)

2) CDM FUTSAL-LEONARDO 3-5 (0-2)

3) VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-LAZIO 6-3 (6-0)

4) CITTÀ DI MELILLI-ROMA 4-2 (1-2)



SEMIFINALI - RITORNO

X) PORDENONE-LEONARDO 6-2 (1-4)

Y) VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-CITTÀ DI MELILLI 6-3 (3-2)

FINALE - GARA UNICA - 02/06

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-PORDENONE ore 15, diretta Sky Sport