Bitonto 7bellezze: stavolta è tutto più facile, sarà finale ancora col Francavilla

Le semi scudetto non hanno bisogno di gara-3. Dopo il TikiTaka Francavilla anche al Bitonto bastano due partite per far fuori un GTM Montesilvano molto più performante in gara-1 . Nell’arena di casa le Leonesse di Marzuoli ruggiscono e chiudono la gara molto prima del fischio finale Lucilèia fa la voce grossa (tripletta), doppietta di Diana Santos, in gol anche Grieco e Mansueto, illusorio il momentaneo 1-1 di Taty: finisce con un eloquente 7-1.

LA FINALE: ANCORA VOI

Bitonto per il bis, TikiTaka Francavilla per la rivincita. Esattamente come un anno fa, campionesse e vice si contenderanno il tricolore del futsal italiano al femminile. Di nuovo c’è solo la cornice: il tricolore si assegnerà in gara secca il prossimo 9 giugno (alle ore 17) al PalaFlorio di Bari, cornice della finale secca che verrà illuminata dalle telecamere di Sky Sport.

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

1) BITONTO-KICK OFF 9-1 (gara-1 2-4, gara-2 8-1)

2) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 7-3 (9-0)

3) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 7-1 (4-1)

4) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-VIP 4-0 (7-5 d.t.s.)



SEMIFINALI (gara-1 25/05, gara-2 30/05, ev. gara-3 01/06)

X) BITONTO-GTM MONTESILVANO 7-1 (and. 6-3)

Y) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-TIKITAKA FRANCAVILLA 1-2 (and. 1-2)

FINALE - GARA UNICA - 09/06

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA