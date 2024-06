Sarà Prezioso Casa Napoli-Meta Catania la finale per il 40esimo scudetto della storia del Futsal. I rossazzurri di Juanra (ok in due partite contro l’Italservice Pesaro in semi) hanno conosciuto i loro avversari, quelli con la coccarda tricolore al petto. Questo il verdetto arrivato da Leini , al termine di gara-3 della semi tra torinesi e azzurri, al termine di uno degli incontri più epici della stagione.

TUTTO IN UN AMEN

Il Prezioso Casa Napoli è stato sotto tre volte solo nei tempi regolamentari, ha barcollato per lunghi tratti di gara-3 delle semi senza mai mollare, rifugiandosi nei supplementari, dove è andato ancora in svantaggio: l’ha ripresa di nuovo. Poi, in una manciata di secondi, si decide un incontro epico, tra i più belli della stagione: palo di Vidal (il quinto dei neroverdi contro i tre degli azzurri) di qua, gol di Borruto di là: un game epico termina così, perché questo è il futsal.

9 GOL E OTTO PALI

Già da un primo tempo super intenso si era capito che sarebbe stata una partita da spot per il futsal. La L84 sale di livello con il passare dei minuti: Cuzzo colpisce un palo dalla distanza, Raguso si divora quell’1-0 che realizza un secondo dopo sugli sviluppi di un corner. La replica del Prezioso Casa Napoli è immediata: il solito Borruto porta a spasso i propri avversari prima di scaricare un sinistro a incrociare che sorprende Tondi. Palo di De Luca da una parte, palo-bis di Cuzzo dall’altra: 1-1 all’intervallo. Nella ripresa non calano i ritmi: la L84 si riprende il pallino del gioco e torna in vantaggio ancora sugli sviluppi di un corner, con una zampata di Maxi Rescia. La squadra di Colini vacilla sempre un pugile alle corde, barcolla ma non molla, trova il 2-2 con un’invenzione di Borruto che mantiene in campo una palla impossibile, assist per Salas, nuova parità. Terzo vantaggio L84 con una punizione letale di Cuzzolino, ma il 3-2 dura 44”: De Luca-gol, serve l’extra time. Parità di risultato ma non di falli. Il Prezioso Casa Napoli ne ha cinque, la L84 appena due. Colini, opta per un portiere di movimento conservativo nel primo tempo. Nel secondo accade di tutto, sempre in situazione di 5vs4, a Salas viene voglia di tirare, Tondi para e calcia velocemente in porta (vuota) dalla sua area. È 4-3 quando manca 1’34” dal termine. Colini rimette il 5v4, De Luca calcia subito in porta da posizione defilata, Cuzzolino devia, Tondi non può far niente, pazzo 4-4. La L84 colpisce un altro palo e costruisce l’azione che la potrebbe portare in finale, ma il sinistro di Vidal colpisce il legno, sul ribaltamento di fronte Salas ne va a campo aperto serve il pallone a Borruto che da due passi non sbaglia: è il primo vantaggio napoletano. Tanto basta per centrare la prima finale scudetto.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI - GARA-3

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

VINCENTE Y-META CATANIA