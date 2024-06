Finals scudetto, Prezioso Casa Napoli-Meta Catania: benvenuti al sud

Neanche il tempo di omaggiare le nuove o vecchie campionesse d’Italia del futsal femminile, che parte una finale vulcanica. Prezioso Casa Napoli-Meta Catania, in palio il quarantesimo scudetto del calcio a 5 maschile . Due squadre del sud non si vedevamo da un bel po’, anche se negli ultimi anni i rintocchi di Campania avevano dato dei segnali abbastanza chiari con la Coppa Italia del Real San Giuseppe, lo scudetto e la Supercoppa alla Feldi Eboli, ma anche l’ultima vittoria stessa napoletana nella Coppa Italia di Policoro. Attenzione però a questo Meta made in Catania.

LAVORO E SACRIFICIO

Gli etnei, ok in due gare contro l’Italservice Pesaro, hanno aspettato un po’ prima di scoprire la seconda finalista. “Abbiamo tanta voglia di giocare”. Così parlò Luis Turmena, capopolo di un’isola dove l’entusiasmo regna sovrano. “Sarà una grande finale - assicura l’ex L84 - noi ci siamo arrivati con lavoro e sacrificio, ci stiamo preparando bene, sarà difficile ma vogliamo che il nostro sogno si avveri".

UN CICLO DA APRIRE

Negli occhi degli appassionati di futsal c’è ancora gara-3 delle semi playoff e quel pazzo successo del Prezioso Napoli ai supplementari contro la L84. Nella testa, il Prezioso Casa Napoli ha soltanto nel Finals, che cominceranno proprio da un PalaJacazzi già sold out lunedì prossimo, ore 20.30 diretta su Sky, quando si giocherà gara-1. Il return match si disputerà venerdì 14 giugno (sempre alle 20.30, ancora in diretta su Sky) in un PalaCatania dove è previsto un altro tutto esaurito. Eventuale gara-3 al PalaJacazzi di Aversa venerdì 21 giugno a partire dalle 20.30, termine massimo per festeggiare i nuovi campioni d’Italia. “Noi siamo un grande gruppo”. Jurij Bellobuono a difesa del Prezioso Casa Napoli, deciso ad aprire un ciclo dopo il successo in Coppa Italia. “È la mia prima finale, la inseguivo da sempre - dice il numero uno della Nazionale di Max Bellarte - sono contentissimo per le mie prestazioni contro la L84, ma noi siamo una squadra che non molliamo mai”.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI - GARA-3

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA ore 20.30 (diretta Sky Sport)