Prezioso Casa Napoli o Meta Catania: il programma delle Finals scudetto

Tanto simili così diverse le finals scudetto. Nel femminile tutto in un pomeriggio (domenica 9 giugno, alle 17, su Sky Sport) tra Bitonto e TikiTaka Francavilla, al PalaFlorio, location del 12esimo scudetto del calcio a 5 in rosa. Nel maschile, invece, ci saranno almeno due gare, se non tre, per assegnare il quarantesimo tricolore della storia del futsal nostrano.