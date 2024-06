Napoli-Meta, verso le Finals scudetto: da Borruto e Salas al made in Catania

Impossibile decifrare Prezioso Casa Napoli-Meta Catania, finale per il 40esimo scudetto del futsal, in base alle stats dei playoff. I numeri non dicono mai tutto, ma qualcosa sì. Azzurri ed etnei arrivano all’appuntamento più importante della stagione con lo stesso numero di partite sulle gambe, cinque. Anche se il cammino diverso tra due due squadre evidenzia come il roster di Juanra arrivi più riposato rispetto a quello di Colini che, oltre aver disputato tre partite nelle semi contro le due degli etnei, ha giocato 20’ effettivi in più in questo post regular season, un differenziale dato dai due supplementari dei partenopei contro Feldi Eboli (gara-1 dei quarti) ed L84 (gara-3).

I PIÙ IN FORMA - Hanno segnato più o meno lo stesso numero di reti le due finaliste scudetto: 21 il Napoli, 22 il Meta. Più rilevante però il dato di chi ha segnato: il Prezioso Casa Napoli ha portato in rete solo 6 giocatori contro i 10 del Meta Catania. Borruto è in forma smagliante, con 9 gol comanda la classifica dei goleador, nell’unica partita dei playoff che non ha segnato gli azzurri di Colini hanno perso; staccatissimo il secondo marcatore dei campani, Salas con quattro centri; i due rappresentano il top del roster napolerano. Juanra, invece, ha in mano una cooperativa del gol made in Catania: Carmelo Musumeci e Turmena i goleador (4 reti) rossazzurri, ma attenzione alla "dupla catanese" Pulvirenti-Silvestri, a quota tre. A livello di gol subiti, meglio il Meta Catania con 12 reti al passivo rispetto ai 16 del Prezioso Casa Napoli, su questo dato però influisce influisce in maniera preponderante i sette gol presi dal Napoli di gara-1 della semi playoff, in quel di Brandizzo. Questi comunque i numeri da aggiornare. Le Finals scudetto partono da qui.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA ore 20.30 (diretta Sky Sport)