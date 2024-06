Prezioso Casa Napoli, caccia al double. "Diamo fondo alle restanti energie"

Le Finals cominciano da Aversa, in un PalaJacazzi da sold out. Il Prezioso Casa Napoli parte col vantaggio di giocare in casa, la prima, eventualmente anche la terza, prevista il 21 giugno. Azzurri già con un trofeo in bacheca, la Coppa Italia conquistata a Policoro, con un Borruto forza nove (tante le reti in 5 partite di playoff) e tanta esperienza da mettere in campo. Ma Fulvio Colini non cade nel tranello.