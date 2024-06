Meta Catania, sognando il tricolore. "La fiducia in tutti è la nostra forza"

LA COOPERATIVA DEL GOL

A differenza di Fulvio Colini, recordman di scudetti, per Juanra si tratta della sua prima finale, da debuttante, peraltro. “Sono molto contento - dice lo spagnolo - perché la società sta lavorando molto bene”. Un Meta Catania che ha avuto il merito di crescere con il passare del tempo, metabolizzando il flop per la mancata qualificazione in Final Four, trasformandolo in top. “Abbiamo avuto tanti problemi durante la stagione ma ci sono serviti per fortificarci. Anche tanti infortuni anche se adesso il peggio è alle spalle”. Ora l’appuntamento più importante della stagione, le Finals scudetto che potrebbero portare per la prima volta il tricolore a Catania. Juanra sa delle insidie di una finale contro giocatori molto più esperti, ma crede nel suo gruppo squadra. “Abbiamo i giocatori giusti per disputare queste tipologie di partite - conclude - impossibile vincere lo scudetto con 5-6 giocatori, per questo sono contento per la rosa che ho a disposizione, la nostra forza è quella di avere fiducia in tutti, anche in quelli che non giocano”.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA ore 20.30 (diretta Sky Sport)