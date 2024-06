Back to back, Bitonto ancora campione d'Italia. E' uno storico scudetto bis

Non era mai accaduto nella storia del futsal che una squadra facesse un doppio double, campionato-coppa. Il Bitonto continua nella sua egemonia nel calcio a 5 femminile, diventando leggenda : le Leonesse di Marzuoli dominano il primo tempo, vengono riprese e superate da un TikiTaka Francavilla dai due volti, riuscendo a imporsi 3-2 nella finale secca del PalaFlorio, davanti a quasi tremila spettatori. Lo scudetto resta in Puglia, anche se in maniera per niente affatto scontata come si poteva immaginare.

LE SCELTE DI MARZUOLI E DI CELY GAYARDO

Jozi De Oliveira, Tampa, Santos, Renatinha e Lucilèia: Marzuoli sceglie il suo solito quintetto di gala per le campionesse d’Italia del Bitonto. Cely Gayardo da parte sua recupera la sua stella Vanin seppur acciaccata, ma nel quartetto di movimento del TikiTaka Francavilla insieme a De Siena, Bertè, Bettioli; in porta c’è Duda.

PALI, OCCASIONI E TANTO BITONTO

Al PalaFlorio primo tempo divertente e con tantissime occasioni da rete. Quasi tutte favorevoli a un Bitonto che mena le danze e domina nel gioco. Le Leonesse ruggiscono subito: Renatinha approfitta di un’incomprensione nel possesso palla giallorosso e serve Mansueto: l’Azzurra (mvp della finale) da posizione defilatissima infila Duda per il vantaggio neroverde. Sulle ali dell’entusiasmo il Bitonto troverebbe anche il raddoppio (sulla punizione di Tampa nasce mischia risolta da Lucileia) annullato per un fallo di mano segnalato dal terzo arbitro, Seminara, alla sua ultima partita nel futsal. Berté ha la palla del pareggio, ma il suo tap-in termina al lato, Lucileia colpisce una traversa, Tampa da due passi tenta il tocco sotto fallendo il 2-0. Altro legno, il terzo del primo tempo per un Bitonto a tratti straripante, che rischia però di prendere il pari su una ripartenza di Vanin. All’intervallo sull’1-0, risultato molto causale rispetto alle occasioni prodotte, a forti tinte neroverdi.

IL RIBALTONE DEI RIBALTONI

T’aspetti lo stesso motivetto, con il Bitonto a menare le danze, e ti ritrovi con un TikiTaka Francavilla che pareggia dopo 37 secondi con Berté. Che prende il tempo a Renatinha e infila Jozi con un rasoterra tanto vincente quanto chirurgico, sfiorando addirittura il sorpasso, poco dopo, con Vanin, murata da Jozi. Che sia un’altra partita lo si capisce dal canovaccio tattico: il Bitonto non trova più spazi sulle fasce, il TikiTaka Francavilla è più aggressivo, cambia tutto. Anche il risultato: fallo laterale di Laeticia Martin Cortes, a Vanin viene lasciato troppo spazio in area, la stella giallorossa se lo prende tutto e con una gran botta sotto la traversa firma il primo sorpasso abruzzese. Ma il Bitonto non è campione di tutto per caso. Riordina le idee e capovolge di nuovo tutto nell’arco 2’01”: Renatinha trova il 2-2, la letale ripartenza che vale uno scudetto viene innescata da Diana Santos e concretizzata da Tampa, abile a superare Duda con un morbido tocco sotto da due passi. Il TikiTaka Francavilla ci prova in tutti i modi a riaddrizzare l’incontro, anche con il portiere di movimento, ma le campionesse in carica restano loro. È ancora Bitonto: il back to back è servito.

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA 3-2 (p.t. 1-0)

BITONTO: De Oliveira, Tampa, Santos, Renatinha, Lucilèia, Nicoletti, Pezzolla, Grieco, Divincenzo, Mansueto, Pernazza, Trumino. All. Marzuoli

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, De Siena, Bertè, Bettioli, Prenna, Xhaxho, Cortés, Papponetti, Ruggieri, Guidotti, Marcelli. All. Gayardo

MARCATRICI: p.t. 4'50" Mansueto (B), s.t. 0'37" Bertè (T), 6'21" Vanin (T), 8'46" Renatinha (B), 10'47" Tampa (B)

AMMONITE: Renatinha (B), Grieco (B)

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Marco Moro (Latina), Andrea Seminara (Tivoli) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) BITONTO-KICK OFF 9-1 (gara-1 2-4, gara-2 8-1)

2) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 7-3 (9-0)

3) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 7-1 (4-1)

4) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-VIP 4-0 (7-5 d.t.s.)

SEMIFINALI

X) BITONTO-GTM MONTESILVANO 7-1 (gara-1 6-3)

Y) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-TIKITAKA FRANCAVILLA 1-2 (1-2)



FINALE - GARA UNICA - 09/06

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA 3-2

SERIE A FEMMINILE

1992/1993 Roma 3Z, 1993/1994 n.d., 1994/1995 Squash 88 Roma, 1995/1996 Torrino, 1996/1997 Il Brigante Napoli, 1997/1998 Dentecane Avellino, 1998/1999 New Club Fioranello Roma, 1999/2000 Lazio, 2000/2001 Lazio, 2001/2002 Roma RCB, 2002/2003 Lazio, 2003/2004 Roma RCB, 2004/2005 Real Statte, 2005/2006 Real Statte, 2006/2007 Città di Pescara, 2007/2008 Lazio, 2008/2009 Real Statte, 2009/2010 ISEF Poggiomarino, 2010/2011 Montesilvano, 2011/2012 Pro Reggina, 2012/2013 AZ Gold, 2013/2014 Lazio, 2014/2015 Ternana, 2015/2016 Montesilvano, 2016/2017 Olimpus Roma, 2017/2018 Ternana, 2018/2019 Futsal Salinis, 2019/2020 non assegnato, 2020/2021 Montesilvano, 2021/2022 Città di Falconara, 2022/2023 Bitonto, 2023/2024 Bitonto