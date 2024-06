Il giorno delle Finals: "Il Meta Catania non è una rivelazione, ma una delle più attrezzate a vincere"

A tre anni di distanza da Pesaro, il Meta Catania torna a disputare una finale scudetto. È cambiata l’attitudine degli etnei, cresciuti tantissimo e ora pronti a vincere il primo scudetto. La squadra di Juanra sbarca ad Aversa con intenzioni bellicose, vincere gara-1 ( stasera ore 20.30 in diretta su Sky Sport ) vorrebbe dire avere un Championship Point al PalaCatania, il prossimo venerdì 14 giugno, sempre in diretta tv, ancora su Sky Sport alle 20.30.

I PUNTINI SULLE I

Non dite che il Meta Catania è la rivelazione di questa annata. Neanche a pensarlo. Parola di Carmelo Musumeci. Il capitano dei rossazzurri mette i puntini sulle “i” e rivendica tutto ciò che di buono ha fatto la società siciliana questa estate: “Non siamo una rivelazione, partivamo con buoni propositi - tuona - e sin dall’inizio eravamo una delle squadre più attrezzate per centrare l’obiettivo delle finali”. La forza della squadra di Juanra è stata quella di aver trasformato il flop Final Four di Coppa Italia in top. Proprio da quella mancata qualificazione è arrivata la sterzata tanto attesa: “Siamo cresciuti e ora ce la giochiamo. Il Napoli è forte con giocatori che si conoscono molto bene - continua il capitano dei rossazzurri - dovremo essere aggressivi e non concedere nulla, capitalizzando le occasioni che avremo a disposizione”.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE - GARA-1 - 10/06 (gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA ore 20.30, diretta Sky Sport