Ai piedi di Borruto e Salas: Prezioso Casa Napoli sull'1-0 nelle Finals scudetto

Nella bolgia del PalaJacazzi di Aversa il Prezioso Casa Napoli si affida al suo meraviglioso pubblico e alle sue stelle: Salas e Borruto piegano il Meta Catania in gara-1 delle Finals scudetto. Successo (5-3) meritato per la squadra di Colini, che ha la meglio sui rossazzurri grazie alla superiorità nelle due decisive parti conclusive di frazione, portandosi avanti nella serie che mette in palio il 40esimo tricolore del futsal.

IL PARZIALE CHE CAMBIA LA PARTITA

Colini recupera Mancuso e lascia in tribuna Duarte. Juanra conferma Tornatore in porta, l’acciaccato Dian Luka c’è ma solo a onor di firma. Primo tempo equilibrato, sbloccato da una sassata di sinistro dell’ottimo Turmena. Il Prezioso Casa Napoli non fa una piega e sfrutta una punizione per pareggiare immediatamente: Bolo calcia in porta, Mancuso è tutto (troppo) solo sul palo, ci mette il piede ed è 1-1. Il roster rossazzurro cala po’ e nell’ultimo minuto s’inchina alla terribile “dupla” Salas-Borruto, sempre loro. Il Cholito s’inventa la ripartenza letale per il 2-1 di Borruto. Titi fa il Salas, Salas è Salas, altra ripartenza, cambia solo il marcatore, il 3-1 con cui si va al riposo lo firma Bolo.

UN'ALTRA PARTITA

Juanra cambia strategia nella ripresa e sceglie Timm in porta perché può avanzare coi piedi. Inevitabilmente la squadra siciliana conquista campo, ma il Napoli si difende con ordine nonostante l’infortunio di Salas alla spalla. Una fiammata di Carmelo Musumeci riapre il match. Gli azzurri sfruttano un’altra punizione di Bolo (deviata da Anderson) per riportarsi sul +2, ma da una grande azione di Podda, Bolo per non far segnare Salamone a porta vuota, la mette lui nella propria porta. A 6’ dal termine gara nuovamente riaperta. Juanra rompe gli indugi e mette Turmena come portiere di movimento: mossa giusta ma con il cliente più scomodo che possa esistere sulla faccia del pianeta futsal. Titì Borruto non è solo un goleador ma anche uno straordinario difensore: intercetta il pallone e dalla sua area fa 5-3 a poco più di un minuto dal termine. È il gol vittoria, il gol della prima spallata alle Finals.

ORA SI VA AL PALACATANIA

Le finali scudetto si spostano ora a Catania: venerdì c’è gara-2, sempre alle ore 20.30, sempre in diretta su Sky Sport. Per il Meta l’occasione di giocare tra la sua gente, per il Prezioso Casa Napoli è Championship Point.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE - GARA-1 (gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 5-3