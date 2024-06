Un Borruto da 11 e lode. "Prezioso Casa Napoli, non abbiamo fatto ancora nulla"

L’isola del tesoro. Il Prezioso Casa Napoli sbarca a Catania con un Championship Point a disposizione, figlio del successo in gara-1 delle Finals scudetto, made in Borruto. Come sempre. Sono già 11 le reti messe a segno dall’argentino nei playoff per il 40esimo tricolore del futsal nostrano. Ha segnato sempre finora nel post regular season, l’unica volta che non ha gonfiato la rete, gli azzurri sono stati sconfitti in gara-1 delle semi.