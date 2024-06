Futsal Week, Italfutsal femminile: una passerella per cominciare

È iniziato con il match contro la Groenlandia, il cammino della Nazionale femminile di calcio a 5 alla Futsal Week, il torneo in corso di svolgimento a Porec, in Croazia. Le Azzurre si sono imposte con un ampio 13-0 , partendo subito forte e controllando senza grossi affanni l’andamento del match: Grieco sblocca la partita in avvio, Boutimah – che poco prima aveva servito l’assist – trova il raddoppio sugli sviluppi di uno schema da calcio di punizione. Il 3-0 lo firma Adamatti al 12’ su bella imbucata di Borges che due giri di lancette più tardi realizza la quarta rete azzurra. A cento secondi dall’intervallo segna anche Silvia Praticò che, con un tap-in, ribadisce in rete una corta respinta del portiere groenlandese sul tiro di Vanelli. Avanti 5-0 dopo 20', nel secondo tempo l’Italia dilaga: Mansueto segna il sesto e l’ottavo gol, Grieco il momentaneo 7-0, mentre Adamatti spinge in porta la nona rete. Nel finale altri quattro gol allargano definitivamente il parziale: segnano Ghilardi, Vanelli, Grieco e Ferrara per il definitivo 13-0.

L'ANALISI DEL COMMISSARIO TECNICO SALVATORE

"In passato in queste partite avremmo rischiato di soffrire, perché eravamo ancora all’inizio del nostro processo di maturazione. La prestazione odierna racconta di un’Italia che questa maturità l’ha raggiunta, passando anche da ostacoli importanti come le gare con Spagna e Portogallo. Il risultato non è mai stato in discussione: l’approccio è stato ottimale, così come l’attenzione in fase offensiva e difensiva. Abbiamo ritrovato le ragazze anche pronte a livello fisico e non era scontato a fine stagione. Stiamo acquisendo una consapevolezza che ci porta a giocare contro tutti con un DNA ben definito”. Ora Polonia: “L’asticella si alzerà - conclude Francesca Salvatore - servirà massima attenzione perché l’avversario sarà di caratura superiore. Servirà maggior cinismo sotto porta, perché probabilmente avremo meno occasioni da gol rispetto a oggi”.

RISULTATI FUTSAL WEEK

Groenlandia-Polonia 1-12

Marocco-Finlandia 2-4

Italia-Groenlandia 13-0

Croazia-Marocco

CLASSIFICA

Girone A: Italia e Polonia 3, Groenlandia 0

Girone B: Finlandia 3, Marocco e *Croazia 0