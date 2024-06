Prezioso Casa Napoli, Salas stringe i denti. "Tutti insieme per lo scudetto"

È mancato tanto in gara-2 delle Finals scudetto al PalaCatania, perché uno come lui fa la differenza in campo, a volte quando s’accende e resta abbagliante, vince anche le partite da solo. Ovvio cercare di capire se Salas (uscito molto malconcio e diffidato dopo gara-1) sarà della sfida nella finale delle finali.

UNA FRASE CHE È TUTTO UN PROGRAMMA

Ecco l’indizio social che fa ben sperare i tifosi del Prezioso Casa Napoli. “Ultima settimana (con tanto di emoji infuocate, ndr) la settimana più importante dell'anno - posta il fuoriclasse paraguaiano - andiamo tutti insieme Napoli Futsal per il nostro sogno”. Quel “tutti insieme” fa pensare che ci sarà, già di per sé una grande notizia per il popolo azzurro che assieperà le tribune del PalaJacazzi in occasione di gara-3 delle Finals, in programma venerdì 21 giugno ad Anversa, in diretta tv su Sky Sport alle 20.30.

LA FINALE DELLE FINALI

Venerdì 21 giugno si assegna il 40esimo scudetto del futsal italiano. Gara-3 tra Prezioso Casa Napoli e Meta Catania si disputerà al PalaJacazzi di Aversa alle ore 20.30. In caso di parità nei tempi regolamentari, supplementari ed eventualmente tiri di rigore. Diretta tv su Sky Sport Arena.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE - GARA-2 (gara-3 21/06)

META CATANIA-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 2-1 (gara-1 3-5)