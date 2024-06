Seconda serata per la 60° edizione della Coppa dei Canottieri CBILL

Otto Circoli tra i più prestigiosi, asse portante del Club dei Circoli Sportivi Storici della Capitale, si sfidano in 64 infuocate gare per aggiudicarsi i 4 trofei in palio (Over 60, Over 50, Over 35, Assoluti) e la Coppa Babbo Valiani, assegnata al Circolo che si aggiudica più trofei. Negli Assoluti, vittoria di carattere per il CC Aniene Gialla, con un 2-0 sul CC Roma B e gara di grande sostanza. Spicca il portiere Elio Tartaglia, clean sheet per lui eletto MVP Regione Lazio.

Sempre Assoluti, il CC Lazio - Squadra pentacampione, trionfatrice dal 2019 in poi - comincia con un netto 5-1 sulla Tevere Remo. Grande qualità in tutti gli elementi, spicca Alessandro Botti eletto MVP Regione Lazio Over 35, convincente gara del CC Lazio che con la qualità dei suoi elementi ha la meglio sulla Tevere Remo. Ma è importante il contributo del suo portierone Retica, eletto poi MVP Enoteca Peluso della gara. Over 35, prima parte di gara appannaggio del CT Eur con un grande Angelini (eletto MVP Enoteca Peluso della gara). Cresce il CC Roma fino a sfiorare il pareggio, la vittoria arride al CT Eur per 5 a 4. Over 60: pirotecnico 4-3 in una gara ben giocata, con qualità e grinta da ambedue le compagini. Triplo Luvarà per la Tevere Remo, il Villa Flaminia ribatte colpo su colpo e si arrende soltanto ad uno sfortunato autogoal nel finale.