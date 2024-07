60° Edizione della Coppa dei Canottieri CBILL: le finali.

Serata finale della 60ma Coppa dei Canottieri CBILL, un successo a tutto tondo per questa speciale Edizione che festeggia sessant’anni di storia, di Roma e del Calcetto come si ama ancora definire lo spettacolo offerto alla Fossa del Circolo Canottieri Lazio.

Un successo di partecipazione, con il convinto sostegno di Sponsor (come il branding-name Cbill), Enti patrocinanti, Amici della Coppa e con la Partecipazione della Regione Lazio.



Stasera un programma tutto da vivere:

ore 19, Finale Over 60, CC Roma – Sporting Club Eur

ore 20, Finale Over 50, CC Lazio – CT Eur

ore 21, Finale Over 35, CC Lazio – CT Eur

ore 22, Finale Assoluti, CC Roma A – CC Aniene Blu



Con splendide storie da raccontare, come la sfida nella Finale Assoluti tra il portiere che ha portato i giallorossi del Circolo Canottieri Roma in finale (Andrea Basile, all’esordio alla Canottieri, durante la Stagione sportiva estremo difensore della Italpol Roma in Serie A2 Futsal; e vincitore 10 anni fa di uno Scudetto Juniores con la Lazio) e l’attaccante Giovanni Bay, figlio della Presidentessa Italgas Benedetta Navarra, tra i più prolifici marcatori della Coppa e leader di un gruppo che da outsider si è meritatamente conquistato la finale, a 6 dall’ultima vittoria targata Aniene.

La doppia sfida CC Lazio – CT Eur, tanto nell’Over 35 che nell’Over 50, confronto oramai epico con tanti protagonisti che sono dei veterani della Coppa dei Canottieri e hanno vinto decine di titoli. Da Rubei ad Ippoliti, da Minicucci ad Angella, da Fiocchetti a Rubeo, da Angelini a De Bella, da Barigelli a Gioia; tanta maglia Azzurra del Futsal di qualche anno fa in campo, per uno spettacolo assicurato.

Infine l’Over 60, che ha visto in campo il gotha dello Sport Italiano (Giovanni Malagò Presidente CONI e Andrea Abodi Ministro dello Sport nell’Aniene; l’olimpionico Daniele Masala nella Tevere Remo; Bruno Giordano e Nando Orsi nel CC Lazio), vede ora la sfida tra Giovanni Roma, bomber d’annata del CC Roma che ha scritto la storia del Calcio a 5; e Riccardo Budoni, ex-Lazio anni ’80, decisivo in semifinale con due rigori parati (ed uno da tramandare ai posteri, proprio a Bruno Giordano).



Storie scritte a metà che stasera avranno il loro giusto e meritato finale.