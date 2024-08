Calcio a 5, oggi i sorteggi dei campionati di Serie A 2024-2025

La regular season della 41esima edizione della Serie A Maschile di futsal scatterà il 19 ottobre 2024 e si concluderà, dopo 30 giornate, il 17 maggio 2025. 16 squadre si daranno battaglia nella categoria regina, campione d'Italia in carica il Meta Catania: gli etnei hanno battuto il Napoli Futsal nella finale scudetto della scorsa stagione staccando un biglietto per la UEFA Futsal Champions League 2024/2025 (esordio il 21 agosto nel Preliminary Round). Tre le neopromosse, per due si tratta di un ritorno in A: Vinumitaly Petrarca e Vitulano Drugstore Manfredonia riassaporano la serie più nobile, prima volta per il Benevento 5

Serie A Femminile Fabless

La 14esima edizione della Serie A Femminile sarà targata Fabless, partner della Divisione per tutta la stagione 2024/2025. Nella griglia di partenza delle 13 squadre che competeranno per il tricolore in rosa - Cagliari e CMB le neopromosse dalla B -, la pole position spetta al Bitonto, dominatore delle ultime due stagioni e reduce dal secondo double consecutivo campionato-Coppa Italia, arricchito dal trionfo in Supercoppa. La regular season scatta il 29 settembre 2024, ultima giornata in programma l'11 maggio 2025.



